Jorge Enrique Robledo fue proclamado candidato presidencial por el partido Dignidad

Durante el Congreso Nacional del partido Dignidad , fue proclamado como candidato presidencial Jorge Enrique Robledo para las elecciones del 2022 para ir a una consulta dentro de la llamada coalición de la Esperanza, que está conformada por Humberto de la Calle , Sergio Fajardo , Ángela María Robledo , Juan Manuel Galán y el candidato de la Alianza Verde .

“Qué es lo que estamos planteando, es hacer la campaña, ganar y gobernar en medio de un gran pacto nacional. Hoy todo el mundo habla de pactos y yo lo planteé el 20 de enero del año pasado”, recordó el congresista.

Robledo presentó en el Congreso Nacional de Dignidad varios puntos que manejaría dentro de la campaña a la Presidencia, como el económico, tributario, empleo, salud, laboral, entre otros.

“Pero, también tiene que quedar claro que la educación puede desarrollar a un país, porque es la única que pueden ofrecerle a la totalidad de sus habitantes, de todo un país, es la educación pública”, señaló el candidato de Dignidad.

Sobre la coalición de la Esperanza y su participación en ella, contó cuál es su objetivo principal.

“Cuál es el objetivo de esto, lograr que no nos vayas a reelegir a Duque en cuerpo ajeno; ¿otro Duque?, ¿más Duque? Este país no resiste tanta desgracia y eso es lo primero que se va a resolver en las elecciones del 2022. Si va a aparecer un dedo todo poderoso y mágico, experto en equivocarse para imponernos otro Duque. Eso es lo que no vamos a permitir en esta convergencia que estamos formando”.

El senador, que salió del Polo hace unos meses, está a la espera que el Consejo Nacional Electoral le entregue la personería jurídica al partido Dignidad, que tendría dos congresistas, uno en Senado y otro en la Cámara de Representantes

Jorge Enrique Robledo es arquitecto ibaguereño de 71 años y también fue profesor universitario.