Cuatro integrantes de las disidencias murieron instalando un campo minado en Anorí, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de su cuenta de X de la muerte de cuatro presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en la zona rural del municipio de Anorí.

Según las versiones preliminares los ilegales estaban instalando un explosivo cuando el artefacto detonó y les causó la muerte.

Blu Radio pudo conocer que los hechos ocurrieron en la vereda Providencia, en el sector Moreno Cano, en donde, al parecer, un menor de edad, dos jóvenes de 20 años y una cuarta persona no identificada fallecieron producto de la explosión.

Además, las investigaciones buscan esclarecer si el campo minado era dirigido hacia la Fuerza Pública o si era una estrategia para mantener alejados a los integrantes del Clan del Golfo que también hacen presencia en esa zona del departamento de Antioquia.

Los cuerpos de las cuatro víctimas se encuentran a esta hora en la morgue del municipio de Anorí a la espera de que en las próximas horas sean trasladados a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Medellín.

Hay que destacar que las disidencias de alias 'Calarcá' hacen presencia activa en el Norte y Nordeste antioqueño, zonas en donde han perpetrados diferentes ataques terroristas contra la Fuerza Pública, por ejemplo, asesinando a 13 policías en el municipio de Amalfi.