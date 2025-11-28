En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cuatro integrantes de las disidencias murieron instalando un campo minado en Anorí, Antioquia

Cuatro integrantes de las disidencias murieron instalando un campo minado en Anorí, Antioquia

El reporte de las autoridades indican que los presuntos delincuentes estaban manipulando varios explosivos cuando los artefactos detonaron y les quitó la vida.

