Capturan dos hombres señalados de hacerse pasar por pastores para robar a adulta mayor en Bolívar

Aunque el hecho se produjo en el Banco, Magdalena, un plan candado de las autoridades permitió la captura en el departamento de Bolívar de dos hombres que, haciéndose pasar por pastores, en una especie de ritual religioso, habrían robado a una mujer de 68 años.

Según dio a conocer la víctima, los dos sujetos la abordaron en plena calle bajo la excusa de hacer una oración por ella, y al pedirle sus objetos personales, supuestamente para bendecirlos, le hurtaron una cadena y un anillo de oro avaluados en 5 millones 500 mil pesos.

“Tras la denuncia, uniformados activaron de inmediato el plan candado, apoyados en las características del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. Gracias a esta reacción se logró la captura de dos ciudadanos que se desplazaban en un vehículo cuando transitaban por el municipio de San Fernando, Bolívar”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía en Bolívar.

Durante el procedimiento, a estos hombres se les encontró la cadena de oro con su dije y el anillo, que habían sido reportados como hurtados por la adulta mayor.



“Invitamos a la comunidad a no entregar sus pertenencias a desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso”, sostuvo el comandante de la Policía Bolívar.

Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y se investiga si están relacionadas con otras denuncias de hurtos bajo esta misma modalidad.