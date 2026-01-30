Fiscalía acusa a exmagistrado Jorge Mola Capera por prevaricato y fraude procesal

El inhabilitado exmagistrado Jorge Mola Capera acaba de ser acusado por la Fiscalía General de la Nación, por cuenta de presuntas irregularidades cometidas en 2018 para dilatar un proceso contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla Juan José Acosta Osío y y el exalto consejero del centro de educación superior Alberto Enrique Acosta Pérez.

De acuerdo con el ente acusador, Mola Capera es presuntamente responsable por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesa.

Según el expediente, el exmagistrado habría afectado el curso normal de un proceso que estaba pendiente por audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Acosta Osío, para suspenderlo, pero, además habría dispuesto interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado.



"En decisiones tomadas durante el estudio de una tutela suspendió dos audiencias que se surtían ante jueces de control de garantías, una de imposición de medida de aseguramiento y otra de restablecimiento de derechos", indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Mola Capera actualmente se encuentra destituido e inhabilitado por 10 años por este mismo proceso, siendo que en 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consideró que este tomó decisiones contrarias a la ley para favorecer al exrector y a varios miembros de su grupo administrativo. Lo anterior, en torno a la puja por el manejo de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano.

