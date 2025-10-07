Fiscalía y Procuraduría recaudan pruebas en medio de indagación contra ministro Palma

La Procuraduría y la Fiscalía avanzan en las investigaciones contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por presuntas irregularidades en la contratación de suministros con sobrecostos por parte del funcionario cuando este era agente interventor de Air-e. Ambas entidades se encuentran en etapa de recolección de pruebas dentro de los procesos abiertos por estas denuncias que tienen en el ojo del huracán un contrato suscrito unos días antes de que Palma saliera del cargo.

Por una parte, la Fiscalía Seccional Barranquilla priorizó el caso tras las denuncias presentadas contra el alto funcionario, siendo que desde la Unidad Anticorrupción se están encargando de las labores investigativas, para luego presentar este material ante la Corte Suprema de Justicia, quien asumirá la conducción del proceso penal en curso.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inició la práctica de pruebas dentro de la indagación previa abierta contra Palma. El organismo de control solicitó información detallada sobre las labores realizadas por el ministro en el marco del contrato que contemplaba la adquisición de 570 artículos, con el propósito de establecer en cuáles de estos elementos se habrían presentado sobrecostos.

El contrato

De acuerdo con la información entregada por los entes, están investigando todo lo relacionado con un contrato que habilitó la adquisición de más de 500 insumos para Air-e con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia SEC. Entre otros elementos, este habría entregado a la intervenida compañía más de 700 transformadores con sobrecostos por el 60% sobre su valor original.



Con esa investigación buscará establecerse si las condiciones en las que se dio el contrato y los acuerdos del mismo se ajustan a los principios de transparencia y eficiencia exigidos en la administración de recursos públicos.