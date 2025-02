Andi responde a Red Papaz sobre decreto de alimentación sana: “Bastante manipulador”

A finales de 2023, en Cali se sacó un decreto con el que buscan que en los colegios se promueva una alimentación sana. Entre los objetivos estaban retirar paulatinamente productos ultraprocesados con sellos frontales de advertencia (hacia 2026), incluir alimentos reales y naturales, particularmente preparaciones caleñas, entre otros.

Desde Red Papaz denunciaron que este decreto estaría siendo retrasado. La directora ejecutiva de esta corporación, Carolina Piñeros, se refirió puntualmente a Camilo Montes, quien actualmente es el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Alimentos de la Andi.

Montes respondió a esta polémica en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Señaló que lo dicho por Piñeros es "manipulador" y alejado de la realidad.

"No solo es impreciso, sino bastante manipulador que ella se vaya a decir que nosotros vamos a obstaculizar un decreto. Primero, eso no lo hacemos y, además, no está en nuestra forma de actuar como un gremio que lo que hace es representar a unos empresarios que, de forma genuina, empresas de todos los tamaños, producen alimentos que, entre otras, son regulados por el Estado", aseveró.

Publicidad

Recalcó que el objetivo de su entidad no es bloquear iniciativas, sino colaborar para mejorar la nutrición de los niños en Colombia. Sobre la reunión de la que también habló Piñeros, explicó que, en enero, tras conocer el decreto, solicitó una reunión con las secretarías de Salud y Educación para discutir sus implicaciones.

Durante la reunión, la Cámara planteó tres preguntas clave: los objetivos detrás de la medida, la evidencia científica respaldando esta decisión y el compromiso en trabajar juntos hacia una alimentación más saludable.

Montes argumentó que es necesario un debate técnico y muy preciso sobre la restricción de productos con sellos en los colegios, destacando ejemplos como el atún y el jamón, que consideró son esenciales en una dieta balanceada.

"La realidad es que esta medida va más allá del mecato, porque productos con sellos hay muchos. Solo voy a poner tres ejemplos que sería, inclusive, absurdo quitárselos a los niños en una dieta balanceada, por ejemplo, el atún, el jamón, el queso y los lácteos. Si bien en la reunión nos explicaron que estaban exceptuados los lácteos, lo que terminamos explicando es que los sellos en un paquete no terminan discriminando o inclusive promoviendo de forma clara el acceso a una dieta balanceada", recalcó Montes.

Publicidad

Aseguró que su enfoque busca garantizar que los niños tengan acceso a una variedad de alimentos saludables, sin caer en extremos que limiten su nutrición.

También abordó la necesidad de mejorar el marco regulatorio; añadió que la industria alimentaria está sujeta a normas estrictas. También se refirió a la importancia de estudios científicos que respalden cualquier decisión que afecte la salud pública.

Finalmente, Montes dejó claro que están dispuestos a colaborar en la creación de un entorno que favorezca la alimentación saludable, siempre que se base en estándares y evidencias científicas.