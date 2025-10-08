Abren centro forense para identificar personas desaparecidas en el oriente del país

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inauguró en Girón, Santander, el tercer Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación del país, una instalación especializada que busca acelerar los procesos de identificación de cuerpos recuperados en esta región del país.

El nuevo espacio, ubicado en la Calle 58 #16-160 del sector El Palenquito, cuenta con capacidad para preservar y custodiar más de 1.200 cuerpos y atender los casos provenientes de Santander, Norte de Santander y otros departamentos del nororiente colombiano.

Con esta apertura, la sede de Girón se suma a las ya existentes en Bogotá y Medellín, consolidando una red nacional de apoyo técnico y científico en los procesos de búsqueda e identificación de víctimas del conflicto armado y otras violencias.

“Este centro representa un paso más en los esfuerzos interinstitucionales por convertir la información que llega de las familias y las comunidades en hallazgos concretos, en identificaciones posibles y en entregas dignas”, señaló la UBPD durante el acto inaugural.



De acuerdo con la entidad, en los Centros Integrales del país se han analizado 567 cuerpos, logrando hasta ahora 28 identificaciones positivas. En Medellín se han abordado 390 casos, con 8 identificaciones, mientras que en Bogotá, de 177 cuerpos examinados, se han identificado 20.

La Unidad destacó que este nuevo espacio en el área metropolitana de Bucaramanga permitirá fortalecer el trabajo humanitario y técnico en la región, y acercar las respuestas a cientos de familias que llevan años esperando conocer el paradero de sus seres queridos.