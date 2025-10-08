En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Abren centro forense para identificar personas desaparecidas en el oriente del país

Abren centro forense para identificar personas desaparecidas en el oriente del país

Este nuevo espacio en Girón permitirá fortalecer el trabajo humanitario y técnico para acercar las respuestas a familias que llevan años esperando conocer el paradero de sus seres queridos.

UBPD.jpeg
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
// UBPD
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inauguró en Girón, Santander, el tercer Centro Integral de Abordaje Forense e Identificación del país, una instalación especializada que busca acelerar los procesos de identificación de cuerpos recuperados en esta región del país.

El nuevo espacio, ubicado en la Calle 58 #16-160 del sector El Palenquito, cuenta con capacidad para preservar y custodiar más de 1.200 cuerpos y atender los casos provenientes de Santander, Norte de Santander y otros departamentos del nororiente colombiano.

Con esta apertura, la sede de Girón se suma a las ya existentes en Bogotá y Medellín, consolidando una red nacional de apoyo técnico y científico en los procesos de búsqueda e identificación de víctimas del conflicto armado y otras violencias.

“Este centro representa un paso más en los esfuerzos interinstitucionales por convertir la información que llega de las familias y las comunidades en hallazgos concretos, en identificaciones posibles y en entregas dignas”, señaló la UBPD durante el acto inaugural.

Lea también:

  1. Ejército Nacional
    Ejército Nacional
    Foto: AFP
    Antioquia

    Ejército busca a militar desaparecido tras combates contra el Clan del Golfo en Yondó

  2. Unidad de Búsqueda.JPG
    Imagen Unidad de Búsqueda/ foto referencia
    Nación

    Grave denuncia contra Unidad de Búsqueda de Desaparecidos: ¿por qué personal abandona sus cargos?

De acuerdo con la entidad, en los Centros Integrales del país se han analizado 567 cuerpos, logrando hasta ahora 28 identificaciones positivas. En Medellín se han abordado 390 casos, con 8 identificaciones, mientras que en Bogotá, de 177 cuerpos examinados, se han identificado 20.

La Unidad destacó que este nuevo espacio en el área metropolitana de Bucaramanga permitirá fortalecer el trabajo humanitario y técnico en la región, y acercar las respuestas a cientos de familias que llevan años esperando conocer el paradero de sus seres queridos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Girón

Desaparecidos

Medicina Legal

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad