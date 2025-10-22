En vivo
General William Rincón
Pelea Petro - minvivienda
Álvaro Uribe

Santanderes  / Asesinan a soldado y a otro hombre dentro de una vivienda en Barrancabermeja

Asesinan a soldado y a otro hombre dentro de una vivienda en Barrancabermeja

Las autoridades investigan las causas del ataque a bala contra el soldado y otro hombre quienes se encontraban dentro de una vivienda en zona rural de Barrancabermeja donde fueron hallados sin vida.

Doble homicidio en Barrancabermeja.
Doble homicidio en Barrancabermeja.
Foto: captura de video de El Verídico.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural de Barrancabermeja. Dos hombres fueron hallados sin vida en el patio de una vivienda ubicada en la vereda La Independencia, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Johan Humberto Rangel, de 19 años, soldado activo que había salido de permiso el lunes, y Deimer Saravia, de 30 años, propietario de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Según versiones preliminares, el ataque se habría registrado la tarde del martes 21 de octubre, cuando sujetos armados llegaron hasta el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones.

Horas más tarde, el padre de Saravia llegó a la vivienda y encontró los cuerpos sin vida en el patio. De inmediato avisó a los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales y que, al parecer, llevaban varias horas fallecidas.

Las autoridades informaron que la puerta principal no fue forzada, por lo que se presume que los atacantes ingresaron por el patio de la vivienda para cometer el crimen.

La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer los móviles y responsables de este doble homicidio en Barrancabermeja.

Este es el segundo doble homicidio que ocurre en Barrancabermeja en menos de 48 horas. El domingo 19 de octubre una pareja fue asesinada a tiros cuando compartían unas bebidas en la tienda Nueva Ola, ubicada en el barrio El Progreso, comuna Seis de Barrancabermeja.

Las víctimas fueron identificadas como Deiner Lozadade 32 años, y su esposa Carolina Serrano, quienes fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego sin pronunciar palabra.

Lea también:

  1. Río Magdalena.
    Río Magdalena.
    Blu radio.
    Santanderes

    Alerta amarilla en Barrancabermeja por aumento en el nivel del río Magdalena

  2. foto captura homicidas Barrancabermeja.jpeg
    Captura de tres homicidas en Barrancaberneja
    // Foto: Policía del Magdalena Medio
    Santanderes

    Caen tres personas señaladas asesinar a siete personas en Barrancabermeja

De acuerdo con las autoridades, Lozada murió en el lugar, debido a la gravedad de las heridas, mientras que Serrano fue trasladada de urgencia a la Clínica Magdalena, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

En el mismo ataque resultó lesionado Yorguis Acosta González, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el abdomen y uno más en la pierna. El hombre permanece bajo atención médica especializada, y su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.

