Asesinan a soldado y a otro hombre dentro de una vivienda en Barrancabermeja

Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural de Barrancabermeja. Dos hombres fueron hallados sin vida en el patio de una vivienda ubicada en la vereda La Independencia, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Johan Humberto Rangel, de 19 años, soldado activo que había salido de permiso el lunes, y Deimer Saravia, de 30 años, propietario de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Según versiones preliminares, el ataque se habría registrado la tarde del martes 21 de octubre, cuando sujetos armados llegaron hasta el lugar y les dispararon en repetidas ocasiones.

Horas más tarde, el padre de Saravia llegó a la vivienda y encontró los cuerpos sin vida en el patio. De inmediato avisó a los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales y que, al parecer, llevaban varias horas fallecidas.



Las autoridades informaron que la puerta principal no fue forzada, por lo que se presume que los atacantes ingresaron por el patio de la vivienda para cometer el crimen.

La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer los móviles y responsables de este doble homicidio en Barrancabermeja.

Este es el segundo doble homicidio que ocurre en Barrancabermeja en menos de 48 horas. El domingo 19 de octubre una pareja fue asesinada a tiros cuando compartían unas bebidas en la tienda Nueva Ola, ubicada en el barrio El Progreso, comuna Seis de Barrancabermeja.

Las víctimas fueron identificadas como Deiner Lozada, de 32 años, y su esposa Carolina Serrano, quienes fueron sorprendidos por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego sin pronunciar palabra.

De acuerdo con las autoridades, Lozada murió en el lugar, debido a la gravedad de las heridas, mientras que Serrano fue trasladada de urgencia a la Clínica Magdalena, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

En el mismo ataque resultó lesionado Yorguis Acosta González, de 38 años, quien recibió tres impactos de bala: uno en el brazo, otro en el abdomen y uno más en la pierna. El hombre permanece bajo atención médica especializada, y su estado de salud fue reportado como delicado pero estable.