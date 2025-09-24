En Bucaramanga se realizará feria de vivienda Camacol con la presentación de 70 proyectos

Este 27 y 28 de septiembre, Bucaramanga será sede de la feria de vivienda más importante de la región. En Neomundo se realizará ExpoVivienda Camacol Santander, un evento que reunirá a 17 constructoras y presentará más de 70 proyectos de vivienda, así como opciones para quienes buscan remodelar su hogar.

El gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) regional Santander, Javier Peñaranda, explicó que la feria es una oportunidad para que los ciudadanos encuentren en un solo lugar alternativas de vivienda y asesoría financiera.

“Aquí podrán conocer desde proyectos nuevos hasta opciones de remodelación, con la ventaja de acceder a información de bancos, cajas de compensación y el Fondo Nacional del Ahorro, que orientarán a los asistentes sobre créditos y beneficios para comprar vivienda”, indicó.

Pese a la preocupación del sector por la reducción de subsidios del Gobierno Nacional y la caída en las ventas de vivienda, que en los últimos tres años se han reducido en un 39%, Camacol asegura que las constructoras han mantenido su apuesta por la región.



Durante el evento, los asistentes también podrán acceder a bonos de descuento ofrecidos por las constructoras, que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos, y participar en sorteos de una moto eléctrica y scooters. Además, quienes compren vivienda durante la feria entrarán en rifas adicionales.

La feria, organizada por Camacol, busca incentivar la compra de vivienda y ofrecer soluciones integrales para las familias santandereanas.