En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a exsubdirectora del IMEBU por caso de corrupción en Bucaramanga

Condenan a exsubdirectora del IMEBU por caso de corrupción en Bucaramanga

La exfuncionaria deberá pagar 114 meses de prisión y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad