Consejo de Estado definirá continuidad del alcalde de Girón por caso de doble militancia

Este jueves 25 de septiembre, el Consejo de Estado tiene previsto pronunciarse sobre el futuro político de Campo Elías Ramírez, actual alcalde de Girón, quien enfrenta un proceso de nulidad de su elección por presunta doble militancia.

La demanda en su contra alega que Ramírez habría incurrido en esta conducta al respaldar a candidatos de diferentes corrientes políticas durante las elecciones, lo que contraviene lo establecido en la normatividad electoral colombiana. La figura de la doble militancia es una de las causales más recurrentes de anulación de elecciones en el país, ya que busca garantizar la disciplina de partido y la transparencia en los procesos democráticos.

La elección del alcalde Campo Elías Ramírez fue declarada como nula por supuesta doble militancia, por el Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia. El mandatario apeló la decisión que este jueves decide la alta corte.

La denuncia fue interpuesta en su momento por el Senador Fabián Díaz por doble militancia porque, presuntamente, apoyó al concejo a Martín Páez Quiroz, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), cuando el partido que representaba había inscrito varios candidatos en lista al Concejo.



De confirmarse la nulidad, el mandatario perdería su investidura y se abriría un escenario de interinidad en el municipio, con la designación de un alcalde encargado mientras se define la convocatoria de elecciones atípicas. Por el contrario, si el fallo resulta favorable, Ramírez podrá continuar en el cargo y fortalecer su legitimidad frente a la comunidad gironesa.

El abogado Carlos Alfaro coadyuvante del proceso afirmó que dicha sentencia se da según "el artículo segundo de la ley 1475 de 2011, en el supuesto de que apoyó a un candidato distinto en los que él llevaba en la lista para el Concejo y la Asamblea"

Campo Elías Ramírez ganó en el municipio de Girón con el aval del partido La Liga de Gobernantes Anticorrupción, del fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

La expectativa es alta en la región, dado que la decisión del Consejo de Estado marcará el rumbo administrativo y político de Girón, municipio clave del área metropolitana de Bucaramanga.