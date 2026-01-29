En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Corte de agua afectará 76.000 usuarios de Bucaramanga y Floridablanca

Corte de agua afectará 76.000 usuarios de Bucaramanga y Floridablanca

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó que la suspensión temporal del servicio irá desde las 07:00 p. m. del viernes 30 de enero hasta las 07:00 a. m. del sábado 31 de enero.

