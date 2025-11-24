Elecciones atípicas en Bucaramanga: el plan de Cristian Portilla en seguridad y movilidad

En una entrevista concedida a Blu Radio, el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Cristian Portilla, presentó los pilares de su propuesta de gobierno y respondió a las recientes versiones sobre una supuesta inhabilidad que, según afirmó, busca desprestigiar su campaña de cara a las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.

Portilla, avalado por el Partido de la U, con coaval del Centro Democrático y Cambio Radical, destacó que su aspiración representa la continuidad del proyecto político del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, a quien reconoce como respaldo directo. “Es poder continuar un proyecto muy importante de ciudad. Avanzar en seguridad, infraestructura y en la protección de los parques”, aseguró.

Seguridad y protección de los parques, su prioridad

El candidato insistió en que uno de los principales desafíos de Bucaramanga es la lucha contra el microtráfico y la consolidación de espacios seguros para las familias. Según dijo, la estrategia se centrará en preservar parques y zonas verdes, al tiempo que se fortalecen las capacidades de la Policía.



Portilla resaltó la necesidad de impulsar el plan candado y de incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la Fuerza Pública. Recordó que la administración anterior dejó recursos adelantados para el Centro Especializado en Gestión de Seguridad (CEGES), que busca modernizar los sistemas de control y vigilancia, similares a los existentes en ciudades como Barranquilla y Medellín.

Infraestructura: troncal norte–sur y obras clave

En materia de movilidad, Portilla anunció que su gobierno se enfocará en la ejecución de obras estratégicas cuyos estudios ya están listos. Entre ellas mencionó:



La troncal norte–sur, que considera esencial para mejorar la conectividad.

El intercambiador de la carrera 9 con calle 45.

La ampliación de las 2W en el sector Mutis.

El mercado campesino, como proyecto de impulso económico.

La solución vial del barrio Diamante 2, que busca descongestionar el sur de Bucaramanga.

“Son obras que ya tienen estudios y diseños. Ahora debemos ejecutarlas para resolver los problemas de movilidad de la ciudad”, afirmó.

Educación y oportunidades: más de 1.800 becas entregadas

Portilla también defendió los resultados obtenidos durante el último año y medio de trabajo en territorio, destacando programas sociales y educativos. Según explicó, su equipo promovió la entrega de más de 1.800 becas para jóvenes y adultos, incluyendo 600 para pregrado en una universidad privada y otras para posgrados.

“Lo importante era asegurar la integridad de las personas, darles oportunidades y mejorar su calidad de vida, desde la vivienda hasta la movilidad”, señaló, al destacar el contacto permanente con los barrios y las comunas.

“Estoy totalmente habilitado”: defensa frente a denuncias en redes

Una parte importante de la entrevista se concentró en las acusaciones sobre una presunta inhabilidad que, según Portilla, han sido difundidas por sectores políticos tradicionales para afectar su campaña.

“El prestigio de una persona se puede dañar en minutos. Estoy completamente seguro de que estoy habilitado para ser candidato y para ser alcalde”, enfatizó.

El aspirante confirmó que este lunes radicará una denuncia ante la Fiscalía en contra de un abogado que, según él, ha difundido información falsa desde redes sociales y que cuenta con sanciones disciplinarias. “No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando empiezan a lanzar afirmaciones temerarias”, afirmó.

Portilla finalizó invitando a los bumangueses a revisar sus propuestas y a participar de manera activa en las elecciones atípicas. Subrayó que la decisión del 14 de diciembre definirá si Bucaramanga continúa con el plan de trabajo iniciado por Beltrán o si se “estanca”.

“Los invito a que pensemos primero en la ciudad. Marquemos el primer renglón a la derecha: Cristian Portilla, a la Alcaldía de Bucaramanga”, concluyó.