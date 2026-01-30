En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emotiva despedida a hincha del Bucaramanga asesinado en Cúcuta; asistieron jugadores

Emotiva despedida a hincha del Bucaramanga asesinado en Cúcuta; asistieron jugadores

Este jueves se realizó una velatón a las afueras de la funeraria donde era velado Camilo Andrés Rojas Rey, el hincha santandereano asesinado en Cúcuta.

