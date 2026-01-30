Emotiva despedida a hincha del Bucaramanga asesinado en Cúcuta; asistieron jugadores

Familiares, amigos, allegados le hicieron un emotivo homenaje a Camilo Andrés Rojas Rey, el hincha del Atlético Bucaramanga que fue asesinado luego del partido ante Cúcuta Deportivo, disputado en el estadio General Santander de la capital santandereana.

En medio de instrumentos y banderas, las principales barras del equipo ‘Leopardo’ entonaron a todo pulmón sus cánticos, despidiendo a un amigo, a un compañero de pasión, a un joven de 24 años que perdió la vida de forma absurda, una vida que fue arrebatada por unos delincuentes que se escudan en un supuesto barrismo para delinquir.

La tristeza se sentía en el aire, ese aire que le faltó a muchos de sus amigos para hablar de él. Sus allegados no dudaron en describirlo como un joven bueno que tenía la pasión de alentar al Atlético Bucaramanga, un joven que soñaba con terminar su carrera de zootecnia y veterinaria y que "no le hacía daño a nadie", como lo describieron.

La noche tuvo dos momentos muy emotivos: el primero cuando se presentó uno de los famosos trapos que la hinchada lleva por todos los estadios con la imagen del joven y la leyenda de “Camilo x siempre”.



El segundo fue cuando llegaron los jugadores del Atlético Bucaramanga para acompañar a la familia de Camilo Andrés Rojas Rey en este difícil momento. Quintana, Romaña, Zárate, Gutiérrez, Pons, Sambueza, entre otros, pasaron uno a uno saludando a los seguidores. Después ingresaron a la sala de velación y dieron voces de aliento a una familia que aún no comprende este trágico desenlace.

El último adiós de Camilo Andrés Rojas Rey se realizará este viernes, 30 de enero, en el Parque Memorial Tierrasanta en horas de la tarde.

Las autoridades municipales y departamentales, los jugadores del Atlético Bucaramanga y la familia del joven piden a la policía de Cúcuta que se avance en las investigaciones para evitar que esta muerte quede impune.