Pareja resultó herida tras ataque a bala en Floridablanca: investigan móviles del hecho

Una pareja resultó herida luego de ser atacada a bala por dos hombres en motocicleta, en hechos ocurridos en una calle del barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca, Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel González Barrios, de 19 años, y María Edit Trillos Alvarino, de 25, quienes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por los agresores, que portaban cascos cerrados y les dispararon en varias oportunidades.

De acuerdo con la versión entregada por González Barrios, el ataque se produjo cuando recogía a su pareja sentimental y ambos se dirigían hacia su residencia en el asentamiento Villa Esperanza. Al parecer, los agresores intentaron hurtarle el celular y la motocicleta a la mujer y, tras resistirse, uno de los delincuentes accionó el arma de fuego.

El joven recibió impactos en el muslo y antebrazo izquierdo, mientras que la mujer sufrió una herida en el muslo izquierdo. Ambos fueron trasladados por uniformados a la Clínica La Foscal, donde recibieron atención médica y se recuperan satisfactoriamente.



Las autoridades manejan varias hipótesis sobre el hecho, entre ellas una posible disputa por el control del microtráfico en el sector, o un problema pasional, luego de que la víctima femenina manifestara haber recibido amenazas por parte de su expareja sentimental.

Fuentes policiales confirmaron que González Barrios, conocido con el alias de “Tuerto”, presenta antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y es señalado por la Policía como presunto expendedor de drogas en el asentamiento Villa Esperanza.

Cabe recordar que en el norte de Bucaramanga se registraron dos ataques a bala que dejaron cinco personas heridas. Una de las víctimas es una mujer que resulto lesionadas por una bala perdida, según el reporte de las autoridades.

El CTI de la Fiscalía y unidades de la SIJIN adelantan las investigaciones, revisión de cámaras de seguridad y labores de vecindario para identificar y capturar a los responsables de los ataques en Floridablanca y Bucaramanga.