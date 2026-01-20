Plan de acción en marcha para reubicar hipopótamo visto en Barrancabermeja

La Alcaldía de Barrancabermeja activó un plan de acción urgente tras el avistamiento de un hipopótamo de aproximadamente una tonelada en la vereda Cuatro Bocas, del corregimiento El Centro. El animal, visto incluso en el patio de una vivienda, generó alarma entre los habitantes de la zona.

La Secretaría de Ambiente y Transición Energética, junto al Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma de Santander y la Policía Ambiental, realiza una visita técnica para evaluar las condiciones del hipopótamo y definir la estrategia de captura y traslado.

Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética, aseguró "estamos trabajando con las autoridades ambientales para ejercer control sobre el animal y establecer los pasos a seguir para reubicarlo de manera segura. Pedimos a la comunidad no acercarse al hipopótamo por su peligrosidad".

El plan de acción contempla la evaluación técnica del estado de salud y comportamiento del hipopótamo por expertos, coordinación interinstitucional entre Alcaldía, Ministerio de Ambiente y Corporación Autónoma de Santander y su posterior captura segura y traslado del animal a un zoológico, garantizando su protección y la seguridad de los habitantes.



Las autoridades recuerdan que el hipopótamo es un animal altamente territorial y agresivo, capaz de reaccionar de manera violenta si se siente amenazado. Su gran tamaño y fuerza lo convierten en un peligro real para las personas y los animales domésticos que se acerquen.

Por esta razón, la Alcaldía de Barrancabermeja hace un llamado urgente a la comunidad para mantenerse a distancia, no intentar interactuar ni alimentarlo, y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades locales. Solo así se podrá garantizar la seguridad de los habitantes y facilitar la captura y reubicación segura del animal por parte de los expertos.

Este caso también reaviva el debate sobre la gestión de especies invasoras en Colombia y la necesidad de un plan coordinado para su manejo en diferentes regiones del país.

