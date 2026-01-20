En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Plan de acción en marcha para reubicar hipopótamo visto en Barrancabermeja

Plan de acción en marcha para reubicar hipopótamo visto en Barrancabermeja

Tras el avistamiento del animal en la vereda Cuatro Bocas, autoridades ambientales y la Alcaldía coordinan medidas para capturarlo y trasladarlo a un zoológico.

Avistamiento de hipopótamos en Barrancabermeja.
Avistamiento de hipopótamos en Barrancabermeja.
Suministrada.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad