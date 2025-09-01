Publicidad

Recompensa de hasta $30 millones por responsable de asesinato de taxista en Bucaramanga

Recompensa de hasta $30 millones por responsable de asesinato de taxista en Bucaramanga

El taxista recibió dos disparos al forcejear con el ladrón para no dejarse robar el producido del día.

Imagen de las autoridades. Taxista asesinado en Bucaramanga por robarlo
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 11:22 a. m.

Las autoridades en Bucaramanga anunciaron una recompensa hasta de $30 millones para quien brinde información que permita dar con el paradero del responsable del asesinato de un taxista ocurrido en el barrio Café Madrid, en el norte de la ciudad.

La víctima fue identificada como Gilberto Herrero Moreno, de 60 años, quien conducía el taxi de placas TTW-402. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor recogió a un pasajero que minutos después lo obligó a desviarse hacia el sector conocido como La Virgen. Allí, el delincuente lo intimidó con un arma de fuego para robarle el producido del día.

En medio de un forcejeo, el ladrón le disparó en dos oportunidades. Según el reporte policial, el taxista presentaba heridas en las manos, lo que demuestra que intentó defenderse. En una de ellas aún sostenía parte del dinero que había logrado trabajar, evitando que fuera hurtado.

El agresor, descrito por testigos como un hombre de aproximadamente 30 años que portaba un casco negro, huyó a pie del lugar tras llevarse dos teléfonos celulares de la víctima.

Vecinos del sector auxiliaron al conductor y lo trasladaron al Hospital Local del Norte, pero debido a la gravedad de las heridas falleció minutos después de su ingreso.

El coronel Savin Andrade, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que las investigaciones avanzan.
“Se presenta en momentos en que le intentaban cometer un hurto y la investigación va avanzando; esperamos que con feliz éxito se logre la captura de los responsables de este asesinato”.

La Policía activó un plan candado en la zona y ofreció la recompensa con el fin de obtener información clave que permita identificar al responsable.
El gremio de taxistas rechazó el homicidio y pidió mayores garantías de seguridad para poder ejercer su labor en Bucaramanga.

