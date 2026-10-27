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Tres hombres fueron asesinados en diferentes ataques sicariales en Santander

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, establecer si existe alguna relación entre los hechos y dar con los responsables.

Inseguridad - crimen
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FOTO: Captura de video de la Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Una nueva ola de violencia sacude a Santander. Tres hombres fueron asesinados en hechos aislados registrados en Bucaramanga, Barrancabermeja y Piedecuesta.

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En el caso de Piedecuesta, Jhon Anderson Martínez Almeida, de 18 años, murió tras recibir varios disparos en el barrio Chacarita 2. Según el reporte policial, la víctima era perseguida por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta roja, marca Pulsar, y vestían prendas y cascos negros.

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Los agresores le habrían dado alcance frente a una vivienda del sector, donde le dispararon en repetidas ocasiones. Martínez fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Local de Piedecuesta, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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La Policía verificó cámaras de vigilancia y realizó labores de vecindario para rastrear la ruta de escape de los sospechosos, quienes habrían huido hacia la vía Guatiguará y luego tomado la carretera nacional en dirección a Bucaramanga.

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De acuerdo con la información policial, el joven se encontraba bajo medida de prisión domiciliaria y portaba un dispositivo electrónico de vigilancia del INPEC. También registraba una captura en mayo de 2026 por un presunto delito relacionado con armas de fuego y municiones.

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En Bucaramanga, un hombre de 34 años fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en la tarde del lunes cerca del centro comercial San Andresito La Isla. Por este caso, la Policía aprehendió a dos adolescentes de 17 años, señalados de su presunta participación en el homicidio.

Entre tanto, en Barrancabermeja, otro ataque armado dejó un hombre muerto y una persona herida. Las autoridades investigan las circunstancias de este hecho. La víctima mortal fue identificada como Nelson Omar Vieira.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles de los ataques, establecer si existe alguna relación entre los hechos y dar con los responsables.

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