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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel alcalde y concejal de Villanueva, Santander, por presunto cohecho y corrupción

A la cárcel alcalde y concejal de Villanueva, Santander, por presunto cohecho y corrupción

La defensa de los dos procesados apeló la decisión judicial. La juez descartó la detención domiciliaria, debido a las restricciones legales aplicables a los delitos contra la administración pública.

FOTO ALCALDE DE VILLANUEVA, SANTANDER, JOSE LUIS GÓMEZ.jpg
FOTO: Alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez- tomada de redes sociales Alcaldía de Villanueva
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El alcalde de Villanueva, Santander, José Luis Gómez Mancilla, y el concejal Fredy Alveyro Pineda Vesga quedaron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Coromoro.

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Ambos son investigados por los presuntos delitos de cohecho y corrupción, relacionado con el supuesto ofrecimiento de dinero a dos concejales para que aprobaran un empréstito de $2.726 millones destinado a pavimentar vías en dos barrios del municipio.

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La juez Deisy Mayerly Pico acogió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de Bogotá, que argumentó que los investigados representarían un riesgo para la comunidad y para los concejales denunciantes, Eliseo Morales León y Ángel Miguel Chaparro Vargas. La Procuraduría también respaldó la medida de aseguramiento.

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Como elementos de prueba, los denunciantes aportaron grabaciones de audio de una reunión del alcalde con uno de los concejales, registros de llamadas telefónicas, capturas de conversaciones de WhatsApp y reportes de visitas del concejal Pineda al negocio de Chaparro Vargas.

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La defensa de los dos procesados apeló la decisión judicial. La juez descartó la detención domiciliaria, debido a las restricciones legales aplicables a los delitos contra la administración pública.

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Los dos funcionarios habían sido capturados el 20 de octubre en Bucaramanga y Villanueva. Permanecían bajo custodia en la estación de Policía de Rionegro y, por orden judicial, deberán ser trasladados a un establecimiento carcelario de Berlín, en el municipio de Socorro.

La investigación continúa para establecer las presuntas responsabilidades de los procesados en los hechos denunciados. La medida de aseguramiento no constituye una condena y ambos conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal.

A la cárcel de Berlín, ubicada en El Socorro, podría ser llevados por el Inpec el alcalde y el concejal de Villanueva, Santander.

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