Profamilia: caída de la natalidad debe analizarse sin afectar la autonomía reproductiva

En el marco de la éptima Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025), que por primera vez se realiza en América Latina, expertos alertaron sobre los desafíos en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Profamilia destacó los avances en interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, mientras Bayer subrayó la necesidad de fortalecer la planificación familiar mediante alianzas estratégicas.

