Profamilia: caída de la natalidad debe analizarse sin afectar la autonomía reproductiva

La directora ejecutiva de Profamilia, Martha Royo, aseguró que desde la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, cada vez más mujeres en Colombia acceden a este servicio a través del sistema de salud con menos barreras administrativas.

Subrayó que este avance también se refleja en las zonas rurales, donde el acceso se ha vuelto más oportuno: “La despenalización del aborto hasta la semana 24 ayudó a que las mujeres pudieran ejercer su autonomía reproductiva y acceder a un servicio de calidad y de manera oportuna”, señaló.

Royo también se refirió a la disminución de la natalidad en el país, un fenómeno que, dijo, debe analizarse desde una perspectiva de derechos, evitando retrocesos en las políticas que garantizan la autonomía reproductiva de las mujeres.

El evento, que reúne a más de 3.500 participantes de todos los continentes, se instaló en Bogotá como el foro global más importante sobre planificación familiar y Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). La agenda internacional se desarrolla a menos de cinco años del plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un contexto adverso: organismos internacionales prevén un déficit de financiamiento cercano a 1.500 millones de dólares en salud reproductiva para los países de ingresos bajos hacia 2030.



En ese sentido, Germán Fernández, director de Asuntos Públicos de Bayer para Colombia, Centroamérica y el Caribe, destacó que este escenario significa una oportunidad para América Latina, región que, según dijo, aún tiene rezagos en la implementación de políticas integrales de planificación familiar frente al avance de África y Asia. Aseguró que la coordinación entre Estado, sociedad civil y sector privado es el elemento clave para mejorar los indicadores: “Si todos colaboran bajo una estrategia estatal, se empiezan a solucionar los problemas”, afirmó.

Fernández recordó que iniciativas como The Challenge Initiative, que opera en más de 400 ciudades de África y Asia, empiezan a mirar a América Latina, lo que podría fortalecer programas de prevención del embarazo no planificado y acceso a anticonceptivos modernos.

Además, anunció un concurso regional impulsado por Bayer, dirigido a jóvenes emprendedores y creadores digitales con propuestas innovadoras relacionadas con educación y planificación familiar. El ganador podría recibir hasta 25 mil euros para desarrollar su proyecto social.

Durante la conferencia se presentaron nuevos estudios sobre acceso al aborto seguro, salud sexual adolescente e innovación en políticas públicas. Los compromisos renovados de gobiernos y organizaciones internacionales buscan trazar una hoja de ruta clara hacia 2030, con enfoque en cerrar brechas, blindar derechos reproductivos y garantizar que la autonomía de las mujeres no retroceda en medio del actual contexto de crisis global.