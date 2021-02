Días sin medidas en diciembre en Bogotá ocasionaron muertes, dolor y desempleo: MinSalud

Un nuevo rifirrafe inició este lunes entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , y el ministro de Salud, Fernando Ruiz , por el tema de las vacunas.

La alcaldesa inició enviando un mensaje a través de Twitter en el que hacía referencia a retrasos en la distribución de las vacunas de Sinovac, que llegaron al país el pasado sábado 20 de febrero.

Termina otro día sin que distribuyan las vacunas Sinovac que llegaron desde el sábado. Estamos en una carrera contra un tercer pico de COVID19, con la muerte, dolor y desempleo que puede causar!

En Bogotá ya demostramos que estamos listos....a la espera de vacunas para continuar. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 23, 2021

Ante esto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le respondió por el mismo medio afirmando que los días de retraso eran poco ante “las muertes y el dolor” que se produjeron por la falta de medidas en diciembre en la capital.

Alcaldesa 2 días de programación de logística de distribución son poco frente a los efectos en muerte, dolor y desempleo por días sin medidas que tuvo la ciudad en Diciembre. Como anunciamos el viernes en el PMU hoy sale la resolución de asignación. @MinSaludCol @infopresidencia https://t.co/OhhdIfF5O2 — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 23, 2021

La alcaldesa no esperó y respondió nuevamente al ministro Ruiz con datos que, asegura, muestran que el pico en la pandemia durante diciembre y enero se vivió en todo el mundo, no solamente en la capital. “Agredirme con soberbia por preguntar sobre la entrega de las vacunas no salva a nadie”, dijo.

Publicidad

Apreciado Ministro, el pico en Diciembre/Enero lo tuvo el mundo. Bogotá salió adelante en 5 semanas. Agredirme con soberbia por preguntar sobre la entrega de las vacunas no salva a nadie. Vacunar masivamente si salvará millones. Esperamos que cumplan las entregas que anunciaron. pic.twitter.com/dB2EEfYWOO — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 23, 2021

Nuevamente, el ministro Ruiz respondió a Claudia López, afirmando, entre otros, que la “unilateral exigencia” de la alcaldesa “entiende agresivo” su mensaje en Twitter . “Por favor lea el suyo con el mismo lente”, agregó.

Además, el ministro aseguró que la alcaldesa tiene “consciencia que ayer, a las 4:00 de la tarde, entregaron la información adulto mayor sin base de datos”.