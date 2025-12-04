En vivo
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Sociedad  / Alerta en Antioquia por estafa con transferencias falsas: tienen en la mira a comerciantes

Alerta en Antioquia por estafa con transferencias falsas: tienen en la mira a comerciantes

Las modalidades de fraude más usadas por los delincuentes son el phishing, compras en línea, fraude de entrega de paquetes y una nueva que está tomando fuerza, transferencias falsas.

