Alerta en Antioquia por estafa con transferencias falsas: tienen en la mira a comerciantes

Diciembre es el mes más esperado del año, pues viene acompañado de varias celebraciones como el Día de las Velitas, las novenas, Navidad y Año Nuevo. No obstante, también es la temporada en la que los delincuentes hacen de las suyas.

Según cifras de las autoridades, en esta época suelen aumentar el número de estafas y los criminales se aprovechan de que la gente está distraída con las festividades y compras navideñas.

Las modalidades de fraude más usadas por los delincuentes son el phishing, compras en línea, estafas de caridad y laborales, fraude de entrega de paquetes y una nueva que está tomando fuerza, transferencias falsas.



Alerta en Antioquia por estafa con transferencias falsas

En Antioquia denunciaron una nueva modalidad de estafa en la que un grupo de personas fingen haber hecho una transferencia de dinero, pero en realidad nunca llega a los comerciantes.

El hecho más reciente ocurrió en el barrio Francisco Antonio Zea, en Medellín. En video quedaron registradas dos personas que ingresaron a un local de ropa y tras escoger la prenda que se llevarían simularon hacer una transferencia por medio de billeteras digitales como Nequi.



Posteriormente, uno de los sujetos muestra lo que parece ser la transferencia de dinero ya hecha; sin embargo, el dinero nunca le llegó a la tendera.



Video nueva modalidad de robo en Medellín

En redes sociales usuarios compartieron el modus operandi de la nueva modalidad de robo ocurrida en Medellín. Dos jóvenes, un hombre y una mujer, con celular en mano ingresron a la tienda en la que perpetraron el acto delictivo.