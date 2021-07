Sin Pfizer para primeras dosis y con nuevos horarios: así serán las jornadas de vacunación en Bogotá

Tras el comité de vacunación que se realizó por parte el Distrito, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , anunció medidas para continuar con la vacunación contra COVID-19 en diferentes puntos de la ciudad.

“La realidad es que ya no habrá Pfizer para primeras dosis, solo habrá Pfizer para completar las segundas dosis para quienes se pusieron la primera, solo quedan los demás biológicos que insisto son buenísimos, Sinovac es lo que más habrá, es una buena vacuna, estudios médicos demuestran que el nivel de protección de esa vacuna es muy alto y es muy bueno”, dijo.

“No habrá Pfizer para primeras dosis, lo que nos queda es para segunda dosis, no aplacen su vacunación para ver si va a llegar Pfizer porque no va a llegar, todo el mundo tiene garantizado es su segunda dosis, eso fue lo que el país compró y lo que tenemos disponible. Todas las vacunas son buenísimas, Sinovac, Astrazeneca y Janssen. Nada salva más vidas que la vacuna”, agregó.

También se decidió ampliar los horarios para vacunación a partir de este fin de semana hasta las 8:00 de la noche. Entre tanto, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, recordó que el Gobierno Nacional anunció que ya no es necesario aparecer en la plataforma MiVacuna para la vacunación.

“En el caso de personas de 40 años y más, el requisito para acceder a la vacunación es mostrar el documento de identidad; y en caso de menores de 40, en caso de tener comorbilidad, que corresponde a una de las etapas que está abierta, con la presentación de su documento de identidad y una certificación médica, será suficiente”, explicó.

📢 #ATENCIÓN Si tienes 40 años o más o alguna de las comorbilidades priorizadas por @MinSaludCol, y no has sido contactado por tu EPS, acude a los siguientes puntos:#TenPresente Puedes autoagendarte en https://t.co/umVXwbK350 📝 https://t.co/aT46PuqP04 pic.twitter.com/c88afoMBd5 — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) July 9, 2021

Se prevé que Bogotá supere las cuatro millones de dosis aplicadas, en primera dosis, lo que representa el 44% de su población; mientras que el 29 % ya tienen su esquema completo de vacunación.

En ese sentido se han identificado 26 zonas de superdispersión en las que se están adelantando diferentes acciones con entidades del Distrito:

Secretaría de Salud: enfoque tratamiento integral (pruebas, control de aforo y distanciamiento, pedagogía y comunicación de riesgo de estar en un foco de superdispersión).

Secretaría de Movilidad: peatonalización de calles que conecten espacios públicos en zonas de bajo nivel de espacio público efectivo o en vías de alto flujo comercial.

Secretaría de Cultura: programación de actividades que incentiven el uso del espacio público y evite recomendaciones en el interior.

Se instalará infraestructura para lavado de manos cerca de estaciones de transporte y paraderos SITP, centros educativos, comerciales y otros sitios públicos.