Contraloría halló millonarias irregularidades en obras en cárceles de Bucaramanga y Cúcuta

Según la Contraloría General de la Nación en la revisión de 16 proyectos priorizados por la sentencia de la Corte Constitucional T -762 de 2015 para modernizar las cárceles del país, que, a la fecha se encuentran en fases iniciales de ejecución, presentan problemas en su desarrollo, contratos sin entregar, suspendidos o sin dar al servicio por falta de dotación y obras complementarias.

En las fallas halladas en la cárcel Modelo de Bucaramanga se evidenciaron retrasos e irregularidades en obras de construcción de garitas y arreglos de impermeabilización de la cárcel Modelo de la capital santandereana.

En la cárcel de Cúcuta se hallaron irregularidades en obras contratadas por la USPEC para su modernización, como la impermeabilización y mantenimiento general.

En un elefante blanco se convirtió la obra de construcción de cinco garitas o torres para la vigilancia interna y externa de la cárcel Modelo de Bucaramanga . La obra que inició en el año 2006 está a medias, el contratista la dejó sin escaleras para su acceso, sin vidrios y en obra negra en su interior.

Según denunció Jesús Córdoba, presidente del Sindicato de la cárcel Modelo de Bucaramanga, el valor inicial del contrato fue por $4.298 millones a cargo del Consorcio Infraestructura Inpec .

“Es una situación que estamos viviendo desde el año 2006 y muy preocupados porque se inició esta adecuación de las torres de las garitas y no se terminaron. Para usarlas, aunque no están terminadas, toca subir con una cuerda porque no hay escaleras. En 2019, después de una serie de demandas y de tutelas dieron la oportunidad de una nueva contratación, pero entró la pandemia y ahí quedaron las obras “, aseguró el dragoneante y dirigente sindical.

Por falta de las nuevas garitas, los guardianes tienen que seguir usando las antiguas torres, construidas hace más de 60 años, con fallas estructurales y un evidente peligro para los encargados de la seguridad en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

“En el contrato se evidenciaron debilidades en materia presupuestal y contable. ENTerritorio no ha entregado soportes de los gastos de operación y la supervisión por parte de la USPEC no tramita lo pertinente ante la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. Hallazgos con presunta connotación fiscal en cuanto al Proyecto del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, ENTerritorio no ha entregado el Plan Maestro, solamente suministró 80 diagnósticos de los 133 establecimientos existentes”, dice el comunicado de la Contraloría General de la Nación.

Comunicado de la Contraloría General: