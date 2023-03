Con reforma laboral el modelo de plataformas no sería viable: la preocupación de Mensajeros Urbanos

Continúan las discusiones por cuenta de la reforma laboral que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro, esto a propósito de las multitudinarias marchas que se han presentado por parte de los colaboradores de la aplicación de domicilios Rappi, que reclaman, que la iniciativa los afectaría.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Santiago Pineda, CEO de Mensajeros Urbanos, aplicación que funciona prestando servicios de mensajería y domicilios, entregó detalles sobre los reparos que tienen sobre la iniciativa del Gobierno.

Pineda reveló que mensualmente tienen en promedio cerca de 10.000 a 12.000 repartidores conectados en todo el país.

Con respecto a las similitudes con respecto a Rappi, aseguró que la diferencia con esa plataforma es que “nosotros no somos un canal de venta, lo que hacemos es que trabajamos con farmacias, supermercado, diferentes empresas, con las cuales hacemos el reparto”.

Sobre el pago a sus colaboradores, explicó que se hace dependiendo la distancia que tengan que recorrer para realizar la entrega, ronda el 80% del valor del servicio.

El CEO de la plataforma explicó que, pese a no estar de acuerdo con puntos de la reforma, desde esa compañía tienen claro el objetivo de la formalización

“Me rehúso a creer que las puertas están cerradas, donde se logre la formalización, pero no se acaben las plataformas”, dijo.

Insistió que no saldrán a las calles, porque su fin no es “pelear” con nadie, sin embargo, fue enfático en decir que en caso de que la reforma pase va a afectar directamente al repartidor, con lo cual el modelo no sería viable.