"Hubiera entrado a alias 'Job' por la puerta principal de Palacio": Álvaro Uribe

El nombre del exjefe paramilitar Pedro Antonio López Jiménez, alias 'Job', trascendió en el 2008 cuando explotó uno de los mayores escándalos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez . Esto, por cuenta de una reunión que tuvo en Casa de Nariño con funcionarios de ese gobierno, el 23 de abril de ese año, la cual no quedó en los libros de registro y en la que, supuestamente, se habló de un supuesto complot desde la Corte Suprema de Justicia para incriminar al expresidente con paramilitares.

Los visitantes, de acuerdo con una conversación telefónica filtrada, se referían a la sede presidencial como "La Casa de Nari". Alias 'Job' fue asesinado tres meses y cuatro días después del encuentro, en el sector Las Palmas, en Medellín.

Este martes, por primera vez, el expresidente Uribe habló acerca del episodio en el juicio que se lleva contra sus exsecretarios de prensa y jurídico de Presidencia, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, respectivamente, por las 'chuzadas' del DAS.

En el contrainterrogatorio de la Fiscalía, el expresidente tuvo que explicar por qué la visita no quedó registrada en los libros de ingreso de la Casa de Nariño. Aseguró que no sabe a qué se debió el error, pero añadió que está tranquilo porque sí quedó registrada en cámaras de seguridad la visita de alias Job con su abogado Diego Álvarez.

“A la Presidencia de la República, siendo yo presidente, nadie entró clandestinamente. Era mi orden. Inclusive, una vez fue el doctor Alberto Santofimio Botero a hablarme del secuestro de un periodista muy connotado del Tolima, don Arnulfo Sánchez, y yo dije: 'entra por la puerta normal de la Presidencia con el registro'; para mí es una norma muy importante. Yo recuerdo una reunión con Marcelo Odebrecht, también entró por la puerta de la Presidencia, los abogados de los señores Nule entraron por la puerta de la presidencia", declaró Uribe.

"Yo hubiera entrado por la puerta principal al señor Job, pero entiendo, seguramente no sabía quién era el señor 'Job' ni el señor Álvaro, su abogado, ni los había oído mencionar, pero el señor general de seguridad de la Presidencia me informó que habían entrado con registro de cámaras, lo que demuestra lo que no entraron clandestinamente, sino con registro de cámaras y ese registro lo conoció el país”, explicó el expresidente.

Sin embargo, el fiscal le preguntó por qué esa visita no quedó en los libros de ingreso como todas las que normalmente recibía, a lo que el expresidente contestó que no lo sabía.

“No lo sé y no era mi política, creo que en lo que haya dicho el doctor Edmundo. A mí inicialmente me puso muy molesto eso, pero me tranquilizó el hecho de que estaba el registro de cámara que se pudo publicar, que nunca se intentó alterar, eso es una demostración de buena fe”, dijo Uribe.

La Fiscalía le preguntó al exmandatario sobre la relación que existía entre la secretaría jurídica de la presidencia y el DAS, durante su mandato. Sobre todo, para compartir información de inteligencia o de carácter reservado. Esto, teniendo en cuenta que, según testigos del ente acusador, existían presiones de Edmundo del Castillos a funcionarios del DAS.

“Lo que me extrañaría y que no encontraría correcto es que estuvieran desvinculados el DAS y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero la verdad yo no conocí nunca que el doctor Edmundo del Castillo fuera a pedir información o hacer presiones al DAS, como han dicho algunos, que funcionarios de la presidencia presionaban en el DAS, ahora repito sería un error que la oficina jurídica de la presidencia viviera a espaldas al DAS (…) Supongo que debía haber relación entre el DAS con la secretaría jurídica de Presidencia, porque tiene que ver con la seguridad y la parte jurídica, pero el doctor Edmundo nunca pasó por su mente ir a presionar al DAS”, aseveró el expresidente Uribe.

Sobre Edmundo del Castillo, le preguntó el abogado de este, si sabe o le consta que presionó a funcionarios del DAS, a lo que Uribe respondió que no.

“Eso sí que me ha extrañado y quiero preguntar porque dijeron eso. Nunca, nunca, Edmundo era un hombre muy discreto, yo no conocí nunca de Edmundo o Bernardo Moreno haciéndome un comentario, extradite a este o no extradite a este, ningún sesgo político que tuviera un asomo de prevaricato para alguna de las decisiones que yo tenía que tomar, menos iba el doctor Edmundo a hacer presiones al DAS, no sé de donde sale eso”, enfatizó el expresidente.

Sobre la relación de su secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, con el DAS, Uribe dijo que era como con cualquier otra entidad gubernamental. Que debía estar pendiente de la información que tenían para publicar lo que fuera debido.

“Simplemente para información que llegaba, nunca para ordenar una investigación, nunca para ordenar una actividad, simplemente era recoger lo de prensa, lo que hubiera que publicar, etc, como lo tenía que hacer con el Ministerio de Educación, él no hablaba con el Ministerio de Educación para fijar políticas, simplemente qué hay que destacar, o con el exministro de infraestructura Andrés Uriel Gallego, con todos lo mismo”, explicó Uribe.

Sobre este punto, la Fiscalía contrainterrogó a Uribe y le preguntó si dentro de las funciones de Velásquez estaba la de convocar a una reunión a un funcionario del DAS para pedir información sobre los motivos del viaje de los magistrados a Neiva, Huila. El expresidente negó que se pidiera información sobre el tema.

“La primera noticia del viaje que tuvimos desde la Presidencia de la República fue por informaciones de prensa, entonces quien tenía que recibir primero las informaciones de prensa era el doctor César Mauricio, que era el director de comunicaciones. O sea que él no se va al DAS a buscar ni nada, simplemente en un medio aparece un tema, mayor para el país, es que mire donde va, vamos en el cartel de la toga. Él no iba a hacer investigaciones al DAS, nada de eso, simplemente, un tema muy grave para el país que aparece en un medio de comunicación, era nuestro deber interesarnos pro ese tema, y mire donde va, vamos en el cartel de la toga”, puntualizó el exmandatario.

El expresidente aseguró que no supo cómo llegó a la Presidencia de la República la carta del exparamilitar alias 'Tasmania', en la que se hablaba de un supuesto complot contra Uribe, paramilitar que fue condenado por hacer falsos señalamientos contra la Corte.

“Hubo un proceso judicial contra el doctor Sergio González, lo que recuerdo es que me llega la información del doctor Mario Uribe, muy angustiado y esa misma noche, por mi angustia llamo al fiscal general de la nación y al propio doctor Iván Velásquez, lo llamo con inmenso respeto porque nos conocíamos desde la universidad. Le digo que me informan que están investigando 1ue yo estaba confabulado con Ernesto Garcés para mandar a matar a un paramilitar, él me dice que no, después llegó esa carta, hablé también con el presidente de la Corte Suprema de la época, con el fiscal general. Creo que es bueno mirar en viejos expedientes como llegó esa carta, entiendo que el DAS la recogió en Medellín, a mí no me preocupaba la carta ni el informe sino el hecho”, dijo Uribe.

Finalmente, el expresidente Uribe dijo que ninguno de sus funcionarios le pedía investigaciones al DAS.

“Yo le preguntaba al DAS sobre todos esos temas como también los hablaba con el fiscal general, era mi deber, pero nunca César Mauricio iba a pedir investigaciones al DAS”, dijo.