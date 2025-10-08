“Polo, UP y Comunista”: las opciones que Daniel Quintero dice tener para consulta del 26 de octubre

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la medida cautelar que daba vida jurídica a la consulta del Pacto Histórico ha generado un profundo remezón político. La decisión deja en entredicho la posibilidad de que la coalición de izquierda realice la votación interna prevista para el 26 de octubre, en la que Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho buscaban medirse como precandidatos.

Sin embargo, uno de los protagonistas del proceso, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, asegura que la consulta “tiene más vidas que un gato” y que, pese al revés judicial, el movimiento no renunciará a su propósito de unidad. En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, el aspirante presidencial explicó que existen alternativas legales para mantener la convocatoria.

Esta consulta la han tratado de matar de todas las maneras y hemos logrado una y otra vez levantarla. El Pacto Histórico es el partido del pueblo y Dios está con el pueblo afirmó Quintero.

Plan B: el Polo Democrático, la UP y el Partido Comunista

Tras la caída de la tutela que amparaba al Pacto Histórico como figura jurídica, los precandidatos evalúan inscribirse bajo las personerías de los partidos que integrarán la futura coalición. “Nos metemos todos en uno de los tres partidos: el Polo, la Unión Patriótica o el Comunista. Ejemplo, hacemos la consulta por el Polo y mantenemos el mismo nombre: Pacto Histórico”, explicó Quintero.



La alternativa se apoya en una figura de coaval político, lo que permitiría que los tres precandidatos sean respaldados por las colectividades que en noviembre formalizarán su fusión. Según el exmandatario, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aplazar la personería del Pacto hasta el 9 de noviembre es una maniobra para obstaculizar la consulta.

Han hecho todos los esfuerzos para dividirnos y para que la gente se confunda y crea que no hay consulta. Pero el derecho fundamental de elegir y ser elegido está en la Constitución subrayó.

Un fallo con impacto político

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá revoca la medida que ordenaba a la Registraduría Nacional inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico, lo que deja en el limbo la consulta. En consecuencia, la organización política vuelve a un punto de partida incierto.

El presidente Gustavo Petro calificó la decisión como un golpe político de la derecha, mientras que desde sectores del Pacto reconocen tensiones internas. Para Quintero, el trasfondo del fallo “no es jurídico, sino político” y responde a intereses que buscan frenar el crecimiento de su candidatura.

“Nos piden lo imposible. Exigen a Colombia Humana reunir 90 mil afiliados para validar la fusión. Eso es como pedirnos construir un estadio para poder ejercer un derecho”, reclamó el precandidato.

Entre la política y los procesos judiciales

Además del debate sobre la consulta, Quintero enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de peculado y prevaricato durante su gestión en Medellín. La Fiscalía General de la Nación lo acusó por irregularidades en el contrato del proyecto Aguas Vivas, que habría pasado de costar 2.700 millones a 48.000 millones de pesos.

El exalcalde rechaza las acusaciones y asegura que se trata de un “montaje” con fines políticos:

“No es por corrupción, es por terminar un contrato que inició Fico. Nos acusan de haber hecho mal al terminarlo, cuando lo ilegal era mantenerlo. Esto es un intento de sacarnos de la carrera presidencial”.

El proceso, que también involucra a exfuncionarios de su administración, ha sido interpretado por Quintero como una estrategia para afectar su aspiración dentro del Pacto Histórico.