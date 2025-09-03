Publicidad

Cayó banda que robaba a usuarios de entidades bancarias en seis departamentos

Cayó banda que robaba a usuarios de entidades bancarias en seis departamentos

Los capturados tenían más de 20 anotaciones por delitos como hurto calificado y agravado y homicidio.

Captura por robo a usuarios entidades bancarias.jpg
Blu Radio. Captura por hurto a usuarios de entidades bancarias //Foto: captura de video Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:13 a. m.

La Policía desarticuló un grupo delincuencial dedicado al hurto de usuarios de entidades financieras, tras la captura de dos de sus integrantes en Antioquia en medio de un operativo coordinado desde Santander.

Los detenidos, identificados como alias “Lora” y alias “Héctor”, registran más de 20 anotaciones judiciales por delitos como hurto, homicidio, receptación, violación de datos personales y concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación adelantada por la seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía, esta banda operaba en seis departamentos.

En Santander, Meta, Caldas, Quindío, Magdalena y Antioquia. Su modus operandi consistía en alterar cajeros automáticos aplicando sustancias en los compartimientos, para luego acercarse a las víctimas con la excusa de ayudarlas. En ese momento realizaban el cambio fraudulento de tarjetas débito o crédito, obtenían las claves y posteriormente retiraban el dinero”, explicó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía en Santander.

En el operativo se incautaron dos teléfonos móviles utilizados para ejecutar las actividades ilícitas. El procedimiento incluyó entrevistas a víctimas y testigos, búsquedas en bases de datos, análisis de videos de entidades financieras y reconocimientos fotográficos.

“Con la captura de estos individuos se logra un importante impacto en la seguridad ciudadana y se protege la confianza de los usuarios del sistema financiero en varias regiones del país”, destacó el oficial.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y serán llevados a audiencia para que un juez con funciones de control de garantías defina su situación jurídica.

