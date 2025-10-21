Ejército destruye tres laboratorios del ELN en Cúcuta y decomisa 250 kilos de cocaína

En una contundente operación militar desarrollada en Cúcuta, Norte de Santander, el Ejército Nacional, a través de tropas de la Brigada 30, logró ubicar y desmantelar tres laboratorios para el procesamiento de cocaína pertenecientes a las estructuras del Frente Juan Fernando Porras Martínez y del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez, del ELN.

"Los complejos ilegales estaban dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, y representaban una importante fuente de financiamiento para las actividades delictivas del grupo armado. En el lugar, los uniformados hallaron una gran cantidad de insumos químicos y materiales utilizados en la transformación de hoja de coca en alcaloides", señaló en un comunicado la Segunda División del Ejército.

Durante el operativo se logró la incautación de 255 kilogramos de cocaína, 471 galones de insumos químicos líquidos, 255 kilogramos de insumos sólidos, 1.330 kilogramos de hoja de coca, 780 galones de ACPM y 220 galones de hoja en proceso de maceración.

#ContundenciaOperacional || En #Cúcuta, Norte de Santander, en una ofensiva sostenida contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados, las tropas de la #Brigada30 del Ejército Nacional lograron ubicar y desmantelar un laboratorio para el procesamiento de… pic.twitter.com/9v9XvfXRca — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 17, 2025

De acuerdo con información de inteligencia, los laboratorios destruidos estaban ubicados en zonas rurales estratégicas desde donde se distribuía el alcaloide hacia la frontera colombo-venezolana, alimentando las finanzas ilícitas del ELN y su red de narcotráfico internacional.



El Ejército Nacional destacó que este resultado representa un golpe contundente a la capacidad económica y logística del ELN, debilitando su estructura de producción y transporte de droga. Además, reafirmó su compromiso con la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo de las comunidades nortesantandereanas, reiterando que continuará con las operaciones sostenidas contra el narcotráfico y los grupos armados que afectan la estabilidad de la región.

La Policía incautó más de 700 kilos de marihuana y recuperó un vehículo hurtado en la vía que comunica a San Alberto con Bucaramanga. "El carro donde era transportado el estupefaciente fue reportado como robado en Cali", dijo el coronel Néstor Arévalo #MañanasBlu pic.twitter.com/qXCFAfth3k — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 20, 2025

Las autoridades informaron que los insumos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los laboratorios y las rutas utilizadas por la organización criminal.

El Catatumbo, es la segunda zona del país donde más se produce cultivos de hoja de coca.

