Feminicida en Bucaramanga fue condenado a más de 31 años de prisión

La Fiscalía General de la Nación informó que José Miguel Barrios Galán, de 31 años, admitió su responsabilidad en la muerte de su pareja sentimental, Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, y fue condenado a 31 años y 2 meses de prisión como responsable del delito de feminicidio agravado.

El feminicidio que estremeció a Bucaramanga ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada en la carrera 15 #24N-103, en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque se desencadenó tras una discusión motivada por celos. José Miguel Barrios Galán habría encontrado en el teléfono de Cindy Vanessa mensajes y audios con su expareja sentimental, lo que originó una acalorada confrontación. En medio del altercado, el agresor tomó un arma cortopunzante y le propinó tres heridas en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.

“Tras el ataque, el hombre huyó del lugar y se refugió en el CAI Kennedy, donde fue detenido por uniformados de la Policía Nacional. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y trasladado al CTI, que asumió los actos urgentes e inició el proceso judicial correspondiente”, dijo en su momento el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



“Según se logró determinar, la pareja llevaba un año juntos, tiempo durante el cual se presentaron varios episodios de violencia. Por esto la víctima quería terminar la relación, situación que fue rechazada por Barrios Galán”, expresó la Fiscalía en un comunicado.

Durante la investigación las autoridades confirmaron que el ahora condenado tenía antecedentes por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.