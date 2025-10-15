En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Operativo en cárcel de Girón permitió incautar celulares a hermano de alias 'Pipe Tuluá'

Operativo en cárcel de Girón permitió incautar celulares a hermano de alias 'Pipe Tuluá'

En el operativo se incautaron tres teléfonos celulares, un módem inalámbrico y tres cargadores USB, elementos que eran utilizados de manera ilegal dentro del pabellón.

FOTO OPERATIVO PALOGORDO CARCEL.jpg
FOTO: Operativo en cárcel de Palogordo en Girón, Santander- suministrada por Policía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

En el marco de las acciones preventivas para frenar el crimen organizado que se coordina desde los centros penitenciarios del país, unidades del GAULA de la Policía Nacional realizaron una intervención operativa en el Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad de Palogordo, ubicado en el municipio de Girón, Santander.

El procedimiento, desarrollado en coordinación con las autoridades del INPEC, se llevó a cabo en el pabellón 9 del penal, tras labores de inteligencia que alertaron sobre la planeación de posibles acciones delictivas desde el interior del centro carcelario, presuntamente dirigidas por integrantes del de la banda criminal “La Inmaculada”, que opera en Cali y el Valle del Cauca.

Durante la intervención, los investigadores identificaron la presencia de Mauricio Marín Silva, conocido como alias “Nacho”, hermano de alias “Pipe Tuluá”, quien se encuentra recluido en dicho establecimiento. Las autoridades señalan que este último habría estado coordinando actividades criminales y posibles planes de homicidio contra funcionarios del INPEC.

"En el operativo se incautaron tres teléfonos celulares tipo smartphone, un módem inalámbrico y tres cargadores USB, elementos que eran utilizados de manera ilegal dentro del pabellón. En el momento del ingreso de las autoridades, uno de los reclusos intentó destruir un dispositivo móvil y lo arrojó al sistema sanitario para evitar su decomiso", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las autoridades penitenciarias informaron que continuarán desarrollando este tipo de intervenciones en los establecimientos penitenciarios de Santander, con el fin de desarticular las redes criminales que operan desde los centros de reclusión para extorsionar a comerciantes, ganaderos y generar amenazas contra la población.

