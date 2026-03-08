Personería retira lapiceros de tinta borrable en puesto de votación de Piedecuesta

Las autoridades electorales investigan una denuncia registrada durante la jornada electoral en Piedecuesta, donde funcionarios de la Personería Municipal retiraron varios lapiceros morados de tinta borrable que estaban siendo utilizados en puestos de votación.

El hecho ocurrió en la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, donde los funcionarios detectaron los esferos durante labores de verificación y procedieron a retirarlos de manera preventiva para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Según se conoció, las autoridades electorales iniciaron la revisión de lo ocurrido para establecer cómo llegaron estos elementos a los puestos de votación y si su presencia pudo afectar el desarrollo de la jornada democrática.

#LaElecciónEsColombia Funcionarios de la Personería del municipio de Piedecuesta retiraron de la Escuela Normal varios lapiceros de tinta borrable que estaban en los puestos de votación. Autoridades electores investigan la denuncia #VocesySonidos pic.twitter.com/kcNP93fyWZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

De manera paralela, organismos de control también investigan tres casos de presunta compra de votos que se habrían presentado en el departamento de Santander durante este domingo electoral.



De acuerdo con los reportes preliminares, las denuncias se registraron en Bucaramanga y Barrancabermeja, donde ciudadanos alertaron a las autoridades sobre posibles irregularidades relacionadas con la entrega de dinero o beneficios a cambio de apoyo electoral.

#LaElecciónEsColombia Autoridades investigan tres casos de presunta compra de votos en Santander #VocesySonidos https://t.co/gaDEpGsHJv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Las autoridades indicaron que ya se adelanta la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar si se configuraron delitos electorales en estos casos.

#LaElecciónEsColombia Siguen llegando ciudadanos a votar en los puestos ubicados en la Universidad Uniciencia y el Colegio Adventista de Bucaramanga. "Se reporta congestión vehicular en algunas zonas electorales en el área metropolitana". señalaron las autoridades #VocesySondios pic.twitter.com/Rqvg5AwdTc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 8, 2026

Entre tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad durante la jornada electoral y así garantizar la transparencia del proceso democrático en el departamento de Santander.