Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Personería retira lapiceros de tinta borrable en puesto de votación de Piedecuesta

Personería retira lapiceros de tinta borrable en puesto de votación de Piedecuesta

Organismos de control también investigan tres casos de presunta compra de votos en Santander.

