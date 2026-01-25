Santander, Norte de Santander y Cesar fortalecen estrategia contra grupos armados organizado

Ante el incremento de acciones delictivas de grupos armados al margen de la ley, especialmente de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que estarían intentando ingresar y asentarse en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, las autoridades realizaron una reunión de seguridad en la Gobernación de Santander para definir acciones conjuntas de protección territorial.

El encuentro, liderado por la Gobernación de Santander y con la participación de delegados de los gobiernos departamentales de Norte de Santander y Cesar, tuvo como propósito realizar una evaluación y diagnóstico conjunto sobre las amenazas que representan los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.

Durante la reunión se analizó el comportamiento y las dinámicas delictivas de estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, organizaciones que buscan ejercer control territorial, especialmente en zonas rurales y corredores estratégicos, lo que representa un riesgo para la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que este análisis permite anticiparse a los movimientos de estos grupos y fortalecer la respuesta institucional.



“Este análisis de la evaluación de la amenaza nos permite entender las dinámicas delictivas y, sobre todo, nos da las herramientas para posicionar mayores recursos en materia de seguridad y control del territorio”, señaló el funcionario.

Las autoridades acordaron destinar más recursos para fortalecer el control aéreo, así como reforzar la presencia de la Fuerza Pública y un componente diferencial de inteligencia que permita anticipar y neutralizar el accionar de estas estructuras criminales.

“Vamos a fortalecer el componente de inteligencia dentro de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulados con la Fiscalía General de la Nación, que adelanta investigaciones estructurales para entender la amenaza y desarticular estas organizaciones criminales”, agregó Hernández.

En la jornada participaron el Comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, con jurisdicción en Santander, Norte de Santander y Cesar, así como el Comandante de la Región de Policía No. 5, ratificando el trabajo articulado entre autoridades civiles y la Fuerza Pública.

La Gobernación de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna y denuncie cualquier hecho relacionado con estas estructuras criminales, a través de las líneas habilitadas123 Policía Nacional, 165 Gaula Policía Nacional, 147 Gaula Ejército Nacional.

Como parte de la estrategia integral de seguridad, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información veraz y efectiva que permita la captura de integrantes de grupos armados organizados que delinquen en el departamento.