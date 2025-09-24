Unidad de Víctimas entregó beneficios a comunidades del Magdalena Medio

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantó una agenda en el Magdalena Medio, encabezada por su director general, Adith Rafael Romero, con la entrega de indemnizaciones, dotaciones y reconocimientos a organizaciones de víctimas del conflicto armado.

En Puerto Wilches y Barrancabermeja se entregaron 562 cartas de indemnización administrativa, con una inversión que supera los 12.300 millones de pesos, recursos destinados a dignificar y reparar a quienes han sufrido los impactos de la violencia.

Adicionalmente, se formalizó la entrega de 370 rollos de tela incautados por la DIAN, los cuales beneficiarán a mujeres víctimas que lideran emprendimientos de confecciones en la región, fortaleciendo sus proyectos productivos y aportando a su autonomía económica.

📍#DelEscritorioAlTerritorio La ruta de la reparación avanza: en #Barrancabermeja, #Yondó y #PuertoWilches entregamos más de 500 cartas por $12.500 M. También avanzamos en reparación colectiva en El Guayabo, apoyamos a CREDHOS y llevamos dotaciones escolares a Ciénaga del Opón. pic.twitter.com/uKnJt41XsJ — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) September 22, 2025

La jornada también contempló la entrega de dotación al comedor escolar de Ciénaga del Opón y a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), como parte de las acciones de fortalecimiento institucional y comunitario en la zona rural de Barrancabermeja.



En #Yondó, el dir. @AdithRafaelRome de @UnidadVictimas resaltó que en 100 días se han entregado 36.000 cartas de indemnización, ya son más de 500.000 víctimas reparadas. Un hecho histórico para el Gobierno del Cambio, que asume con dignidad y conciencia la deuda con las víctimas pic.twitter.com/UBP0agu7Do — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) September 22, 2025

“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.

En el departamento de Boyacá se reunió la entidad con varios alcaldes con el compromiso para la creación de un museo de la memoria como homenaje a las víctimas de ese departamento.

"Además, en Boyacá, empresarios se comprometen a abrir espacios para que las víctimas generen ingresos económicos y empleo en la región", informó la Unidad de Víctimas.

La estrategia #DelEscritorioAlTerritorio llegó al departamento de Boyacá, desde el municipio de Socha el director @AdithRafaelRome participa en el Plenario de la Mesa departamental de Víctimas del departamento. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/nuieSjbqEo — Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) September 23, 2025

De igual forma, se oficializó la Resolución 2025-106284, mediante la cual se aprueba la inscripción de la Asociación Agrícola, Pecuaria y Pesquera del Guayabo en el Registro Único de Víctimas, reconociendo así a esta organización campesina como sujeto de reparación colectiva en el Magdalena Medio.

Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso con la reparación, la dignidad y el fortalecimiento de la población víctima en el Magdalena Medio.