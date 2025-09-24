En vivo
Unidad de Víctimas entregó beneficios a comunidades del Magdalena Medio

Unidad de Víctimas entregó beneficios a comunidades del Magdalena Medio

La jornada también contempló la entrega de dotación al comedor escolar de Ciénaga del Opón y a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adelantó una agenda en el Magdalena Medio, encabezada por su director general, Adith Rafael Romero, con la entrega de indemnizaciones, dotaciones y reconocimientos a organizaciones de víctimas del conflicto armado.

En Puerto Wilches y Barrancabermeja se entregaron 562 cartas de indemnización administrativa, con una inversión que supera los 12.300 millones de pesos, recursos destinados a dignificar y reparar a quienes han sufrido los impactos de la violencia.

Adicionalmente, se formalizó la entrega de 370 rollos de tela incautados por la DIAN, los cuales beneficiarán a mujeres víctimas que lideran emprendimientos de confecciones en la región, fortaleciendo sus proyectos productivos y aportando a su autonomía económica.

La jornada también contempló la entrega de dotación al comedor escolar de Ciénaga del Opón y a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), como parte de las acciones de fortalecimiento institucional y comunitario en la zona rural de Barrancabermeja.

“Además, apoyamos a las víctimas emprendedoras, en sus iniciativas agroindustriales, de alimentos y de tejidos, que reflejan el talento, la resiliencia y la capacidad de transformar sus comunidades. Por primera vez la entidad llegó al corregimiento El Centro, donde tenemos toda la estrategia institucional con el acompañamiento de la Alcaldía, Ejército y el Banco Agrario. Las personas pueden averiguar como va el proceso de indemnización si esta en la ruta priorizada o en la general. También, estamos actualizando los datos”, dijo Adith Romero, director de la entidad a nivel nacional.

En el departamento de Boyacá se reunió la entidad con varios alcaldes con el compromiso para la creación de un museo de la memoria como homenaje a las víctimas de ese departamento.

"Además, en Boyacá, empresarios se comprometen a abrir espacios para que las víctimas generen ingresos económicos y empleo en la región", informó la Unidad de Víctimas.

De igual forma, se oficializó la Resolución 2025-106284, mediante la cual se aprueba la inscripción de la Asociación Agrícola, Pecuaria y Pesquera del Guayabo en el Registro Único de Víctimas, reconociendo así a esta organización campesina como sujeto de reparación colectiva en el Magdalena Medio.

Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas reafirmó su compromiso con la reparación, la dignidad y el fortalecimiento de la población víctima en el Magdalena Medio.

