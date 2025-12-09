Estos son los equipos colombianos que irán a la Copa Libertadores y Sudamericana del 2026

A pocos días de conocer el nuevo campeón del fútbol colombiano, que enfrentará en la final de la Liga BetPlay 2025-II al Junior contra el Deportes Tolima el 12 y 16 de diciembre, ya se definieron la mayoría de cupos de equipos colombianos que participarán el próximo año en la Copa Libertadores y Sudamericana.

De acuerdo con el análisis realizado en Blog Deportivo, la premura en la definición del campeonato y de los clasificados a torneos internacionales obedece a dos factores clave. El primero es que los sorteos de la fase preliminar de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana se realizarán el 18 de diciembre, por lo que la Conmebol exige que para esa fecha ya estén confirmados todos los equipos participantes. El segundo tiene que ver con la presión de los futbolistas, quienes han manifestado su preocupación por la falta de descanso debido al calendario apretado que se avecina en 2026, un año que obligará a iniciar competencias mucho más temprano.

Equipos colombianos en Libertadores y Sudamericana 2026

En la Copa Libertadores ya está confirmado Independiente Santa Fe directamente a la fase de grupos, tras haberse consagrado campeón del primer semestre, y el Deportivo Independiente Medellín, que accede a la fase previa por su ubicación en la reclasificación anual.

En la Copa Sudamericana, por ahora, tienen su lugar garantizado Millonarios, Atlético Bucaramanga y América de Cali, mientras que resta definir un último clasificado dependiendo de lo que ocurra en la final del segundo semestre.



La gran variable pendiente es el campeón de la Liga BetPlay 2025-II. Si Deportes Tolima se queda con el título, avanzará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Atlético Nacional pasará a disputar la fase previa del torneo continental y Junior quedará por fuera de la Libertadores. En cambio, si el campeón es el tiburón, los barranquilleros irán a la fase de grupos, Tolima deberá jugar la fase previa de Libertadores y Nacional asegurará su presencia en la Copa Sudamericana.

Con la final a la vuelta de la esquina, no solo está en juego la estrella del segundo semestre, sino también el mapa completo de Colombia en las competiciones internacionales del 2026.