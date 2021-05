La Semana Deportiva: prográmese para lo que trae el mundo del deporte del 3 al 9 de mayo

Comienza la semana y junto esto los grandes encuentros deportivos del 3 al 9 de mayo. El fútbol tendrá finalistas en los torneos europeos, en la Liga de Campeones de Europa entre martes y miércoles se definirán a los dos equipos que llegarán a la final del 29 en Estambul.

El martes 4 de mayo, a las 2:00 de la tarde, se enfrentarán el Manchester City vs. PSG, mientras que el día miércoles 5 de mayo, a la misma hora, será el encuentro entre el Real Madrid y el Chelsea.

Por su parte, en la Europa League el jueves 6 de mayo se conocerán a los dos equipos que llegarán a la final, Manchester United visitará a la Roma, mientras el Villareal enfrentará al Arsenal.

En Copa Libertadores, el miércoles se llevará a cabo el encuentro entre Santa Fe vs. River Plate de Argentina desde las 7:00 de la noche.

El jueves se medirán en la cancha el Junior vs. Fluminense, a las 5:00 de la tarde; seguido del encuentro entre Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors, a las 7:00 de la noche; y para cerrar con broche de oro ese mismo día: América vs. La Guaira, a las 9:00 de la noche.

Asimismo, el ciclismo se llevará todas las miradas porque vendrán días llenos de emoción: La Vuelta a la comunidad Valenciana, el Tour de Ruanda en África y el Giro de Italia que da inicio el 8 de mayo.