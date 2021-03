Un año de pandemia en Colombia: los aciertos y errores del Gobierno en la atención de la crisis

Ya se cumple un año desde que el 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 positivo en el país, cerca de tres meses después de los primeros casos en Asia y Europa. Desde ese momento, el Gobierno se ha dedicado a tomar medidas de control y prevención del virus, así como beneficios y apoyos al personal de salud y a los afectados por los cierres en todo el país.

BLU Radio le pone la lupa a esas medidas que se han tomado en el transcurso de este año. Expertos analizaron cuáles han sido esos aciertos en las medidas y cuáles los lunares de toda la atención al COVID.

Sin embargo, el ministro de Salud , Fernando Ruiz , recalca que la pandemia llegó de manera inesperada y desde el Gobierno siempre se ha buscado cumplir con todas las necesidades y actuar de manera oportuna frente a las dificultades

“En primer lugar, hemos tenido una curva de aprendizaje muy efectiva, no solo en el Gobierno Nacional, sino muy especialmente desde las regiones que han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para lograr, incluso, que formulen su propio plan de vacunación articuladamente con sus EPS e IPS territoriales”, explicó el ministro.

Lunares de la pandemia

Dentro de las medidas que ha tomado el Gobierno para mitigar la propagación del virus. Gremios médicos y expertos epidemiológicos concuerdan que Colombia ha estado rezagado en la forma de actuar frente a la crisis. Critican el hermetismo que tuvo el Gobierno con la negociación de vacunas y cuestionan la duración del programa Prevención y Acción.

Tres lunares que ha dejado el Gobierno:

1. Apoyo económico al personal de la salud

A pesar de los avances que ha tenido el Gobierno para garantizar ayudas económicas en los trabajadores de la salud. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana , Carolina Corcho, argumenta que las demoras en la entrega de bonos no han sido prudentes.

“Colombia no alcanza a invertir ni el 4% del PIB en gasto público social para apoyos a la gente. Países como Perú invierten el 12%, Chile el 9% y aparte de eso no se ha ejecutado la cantidad completa de esos recursos. Nosotros no podemos tener plata guardada en los bancos cuando nos estamos enfrentando a una crisis de esta magnitud”, explicó Corcho.

Sin embargo, el Ministerio de Salud indica que a la fecha se han girado 382.183 millones de pesos a 251.559 profesionales de la salud que atienden COVID-19 y que se continuarán haciendo giros. Adicionalmente, se ha capacitado al talento humano en salud para atención del COVID-19, atención en Unidades de Cuidado Intensivo, así como en vacunación.

2. Días sin IVA en el 2020

Sin duda alguna, muchas de las críticas en el 2020 se las llevó la realización de los 3 días sin IVA para ayudar a los comercios a mantenerse a flote. Pasados 15 días de aglomeraciones después del primer día sin IVA , que se realizó el 19 de junio, los casos nuevos por COVID-19 se incrementaron hasta en un 40%.

“Hubo una repercusión en el contagio que tendríamos que recordar como una decisión negativa. Entre otras cosas también presionada por los intereses económicos y comerciales que por los temas de salud pública. Después de ese día sin IVA, las justificaciones que dieron fueron desafortunadas”, mencionó en diálogo con BLU Radio la doctora y profesora de la Universidad Nacional, Claudia Vaca.

Según el Gobierno, los días sin IVA buscaban, además de impulsar las ventas y los ingresos de los comerciantes, generar beneficios para los consumidores al permitirles adquirir una serie de productos a menores precios que los habituales en medio de la pandemia, pero era indispensable ser cuidadosos a la hora de tomar las decisiones de bioseguridad.

3. El desgaste de Prevención y Acción

A lo largo de la pandemia se ha mantenido el programa del Gobierno para anunciar y dar a conocer temas de interés relacionados con el COVID- 19 y su prevención. Sin embargo, la doctora Claudia Vaca considera que el programa se ha convertido en humo para las personas y complica la interacción y aclaración de dudas.

“El programa ya perdió su sentido. Ha saturado de mensajes contradictorios a la ciudadanía y ha desgastado mucho la imagen del ministro de Salud que incluso ha generado un hermetismo en las decisiones que se toman para frenar la pandemia. Nos cerraron la oportunidad de conocer las negociaciones con las vacunas, por ejemplo”, explicó Vaca.

Los aciertos de Duque, Ruiz y el equipo de Gobierno

Se deben destacar los avances que se ha tenido en la inversión de realizar más estudios epidemiológicos e implementar más recursos para el avance científico en cuanto a realización de pruebas, permisos de uso de emergencia para la llegada de vacunas y realización de ensayos clínicos en el país.

Tres aciertos que ha tenido el Gobierno:

1. Incremento de pruebas diagnostico COVID

El Gobierno ha invertido en incrementar la capacidad de pruebas diagnóstico y laboratorios para detectar casos de COVID-19. Pasamos de tener un laboratorio que procesara pruebas a un total de 165 avalados por el Instituto Nacional de Salud con capacidad de procesamiento de 65.090 pruebas diarias.

Adicionalmente, de 5.346 camas UCI a 12.002 en toda Colombia con corte al 4 de marzo; y territorios que no contaban con UCI ahora tienen, como es el caso de Chocó y Buenaventura, con camas públicas al servicio de la población.

2. Apoyo para implementar plan de alternancia en las escuelas y colegios en todo el país

A pesar de que existen muchas trabas para la implementación del modelo de alternancia en los colegios e instituciones tanto públicas como privadas, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación ha invertido dinero y tiempo en la creación de resoluciones que garanticen la educación a los niños, niñas y jóvenes que se han visto perjudicados en la pandemia.

No solo en temas de volver a las clases, sino en actualizar en colegios públicos herramientas tecnológicas que faciliten durante la pandemia ver las clases de manera remota. Sin embargo, pone en evidencia la necesidad de seguir invirtiendo en la educación pública en el país.

“El esfuerzo del Gobierno Nacional y de algunas entidades territoriales en la reapertura de los colegios y escuelas tanto privadas como públicas, y ese esfuerzo yo sí creo que es valioso. Lo que pasa es que requiere más inversión”, mencionó la doctora Claudia Vaca.

3. Trabajo colectivo en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19

Sin duda alguna ha sido el proyecto más ambicioso en salud pública que ha tenido el Gobierno Nacional que busca vacunar al 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño en el país.

Este plan entró en vigor hace menos de 20 días, todavía hay muchas situaciones para mejorar, pero el Gobierno sigue con la idea de vacunar masivamente tan pronto haya disponibilidad de vacunas en el país.

Recientemente se tomó la decisión de la vacunación en el cinturón amazónico. Luego de analizar los riesgos que podría generar para esta zona y en general para el país la cepa brasileña, el Comité Asesor de Vacunas, el grupo asesor científico que soporta las decisiones en los temas de vacunas, recomendó plantear situación excepcional de distribución para la zona amazónica, buscando hacer un bloqueo epidemiológico de la región y generar menor transmisibilidad en la zona amazónica y también proteger al resto del país sobre la potencial llegada de esta cepa.