Así se repartirán los partidos políticos el poder en el Congreso los próximos cuatro años

Ya está casi definido el mapa para la repartición de las mesas directivas, secretarías y direcciones administrativas de Senado y Cámara para los próximos cuatro años. Después de tres días de reunión en el Hotel Grand Hyatt, al occidente de Bogotá, ya hubo acuerdo de las distintas dignidades del Senado.

Como se sabe, el Pacto Histórico , con Roy Berreras a la cabeza, presidirá el primer año. El segundo año (2023-2024) el turno será para la Alianza Verde y el presidente saldrá de tres nombres: Angélica Lozano, Inti Asprilla o Ariel Ávila.

Publicidad

El tercer año les corresponderá a los conservadores y se cree que la silla de la Presidencia la tendrá Nadia Blel, de Bolívar y quien sacó la máxima votación de su partido el pasado 13 de marzo.

Finalmente, el último año será para Lidio García, quien ya fue presidente y repetiría, ahora como partido de gobierno.

Sobre los temas prioritarios que defenderán en la agenda, el senador Barreras confirmó que en el primer año la apuesta del gobierno electo de Gustavo Petro será por las reformas políticas, a la Policía, tributaria, agraria y la creación de los ministerios de Igualdad y Paz, así como la posibilidad de un acuerdo de paz con el ELN.

Publicidad

Por esa razón, la coalición de gobierno aseguró ya las presidencias de las comisiones Primera, para los liberales; Segunda, Tercera y Cuarta, para el Pacto Histórico y Quinta, para Alianza Verde, pues en esas células legislativas arrancará el trámite de dichos proyectos.

En el caso de Cambio Radical, aún no definen si serán Partido de gobierno o no y por ello no aparecen en la asignación, pero podrían turnarse vicepresidencias con sus aliados de La U, que tendrán derecho a estar en la mesa directiva del Senado en dos oportunidades.

Publicidad

También se confirmó que el Pacto presidirá no solamente el Senado sino también la Cámara, con el representante David Racero. El próximo lunes se espera que concluyan el acuerdo y quede lista la foto de esta que parece ser la coalición más grande y sólida para un gobierno entrante, al menos por el momento.