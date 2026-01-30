En vivo
Colombia inicia 2026 con deterioro de seguridad, advierte la FIP: 27.000 combatientes

Colombia inicia 2026 con deterioro de seguridad, advierte la FIP: 27.000 combatientes

Más combatientes, más confrontaciones y menos control estatal. Así describe la Fundación Ideas para la Paz el panorama de seguridad con el que Colombia inicia 2026, tras un año marcado por la expansión de los grupos armados ilegales.

