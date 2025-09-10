Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel presunto responsable de secuestrar a hombre y a su hija de 6 años en Santander

A la cárcel presunto responsable de secuestrar a hombre y a su hija de 6 años en Santander

El secuestro se registró en Bucaramanga y fueron liberados por las autoridades en zona rural de Floridablanca.

Comerciante y su hija fueron liberados en medio de un secuestro jpg
Imagen de la Policía. Comerciante y su hija fueron liberados en medio de un secuestro
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:39 a. m.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Nelson Fabián Padilla García, señalado como uno de los presuntos responsables del secuestro de una pareja y su hija de seis años en Bucaramanga.

El caso ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando la familia se desplazaba en su vehículo y fue interceptada por varios hombres que se movilizaban en tres automóviles. Con armas de fuego, los obligaron a descender y los llevaron hasta una vivienda rural donde fueron amordazados, amarrados y despojados de sus pertenencias, señalaron las autoridades de Santander.

Durante dos días permanecieron retenidos. En ese lapso, la madre fue obligada a salir bajo amenazas para conseguir dinero y joyas, mientras su esposo y la niña permanecían bajo custodia de los secuestradores en zona rural de Floridablanca.

Durante el hecho criminal, los captores exigían la entrega de joyas y prendas de oro avaluadas en 500 millones de pesos, mientras mantenían en cautiverio al hombre y a su hija.

"La mujer entregó los objetos de valor a Padilla García, momento en el que unidades del Gaula de la Policía Nacional lograron capturarlo en flagrancia. Tras la intervención, los demás implicados liberaron al padre y a la menor, quienes fueron abandonados en zona rural de Floridablanca", dice el informe oficial de la Fiscalía.

La Fiscalía le imputó a Nelson Fabián Padilla García los delitos de secuestro extorsivo, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado, todos agravados. Aunque el procesado negó su responsabilidad, el juez determinó que debía permanecer privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Publicidad

Las autoridades continúan tras la pista de los demás involucrados en este caso, que causó gran conmoción en Santander por la crudeza de los hechos y porque entre las víctimas estaba una menor de seis años.

