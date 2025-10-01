Capturan a exparamilitar condenado a 40 años por graves crímenes en Santander

La Policía Nacional confirmó la captura, en Santander, de Fredy Alberto Gámez Uribe, un exintegrante del frente Patriotas de Málaga, del antiguo Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien tenía vigente una orden judicial para cumplir una condena de 40 años de prisión.

El operativo se llevó a cabo en el sector de Barro Hondo, en Palmas del Socorro, donde fue ubicado y aprehendido por uniformados adscritos al Departamento de Policía Santander. Posteriormente, fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para el cumplimiento de su sentencia.

Según informó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía en Santander, Gámez Uribe perteneció a las estructuras paramilitares entre los años 2000 y 2003, periodo en el que cometió múltiples crímenes bajo e

El exparamilitar fue hallado responsable de nueve delitos, entre ellos: homicidio agravado, homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, desplazamiento forzado, amenazas, destrucción y apropiación de bienes protegidos y secuestro simple.

Las autoridades de Santander destacaron la captura como un avance en la lucha contra la impunidad y reiteraron su compromiso con las víctimas del conflicto armado en el departamento. “Seguimos cerrando el paso a quienes intentan evadir la justicia”, señalaron.

En el departamento de Santander los antiguos grupos paramilitares operaron en 46 de los 87 municipios. "Se ubicaron en la zona del Magdalena Medio, Málaga, San Gil, Charalá, Vélez y el área metropolitana de Bucaramanga", señaló el analista Julio Acelas.