Ofrecen recompensa por integrantes del ELN que amenazaron a campesinos en Puerto Parra

Tras un consejo de seguridad realizado en el municipio de Puerto Parra, la Gobernación de Santander anunció un plan integral para reforzar la seguridad y contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales que operan en la región, especialmente las estructuras del ELN.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, informó que el encuentro contó con la participación de las autoridades militares, policiales y judiciales, quienes adoptaron compromisos conjuntos para fortalecer la presencia institucional y la respuesta operativa frente a los recientes hechos de alteración del orden público.

“Estamos trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Puerto Parra y de toda la provincia de Yariguíes. No permitiremos que los grupos armados ilegales intimiden o afecten la seguridad de la comunidad”, expresó el funcionario.

Como parte de las medidas, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información veraz que permita identificar y capturar a los responsables de los hechos delictivos atribuidos al ELN en la zona.



“Rechazamos estas acciones que intimidan a la comunidad y generan terror. Valoramos las operaciones que adelantan la Quinta Brigada y la Policía Nacional para contrarrestar la presencia del ELN y garantizar la tranquilidad en el Magdalena Medio”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Hernández indicó que desde la Gobernación se han elevado solicitudes al Gobierno Nacional para fortalecer la presencia institucional y militar en las zonas donde se han detectado alertas por actividades de grupos armados organizados.

El secretario también recordó que, durante septiembre, se reportaron presencias del ELN en municipios del sur de Santander, como Charalá, Coromoro y Ocamonte, por lo que se mantiene activa la articulación con el Ejército, la Policía y los consejos de seguridad regionales para prevenir nuevos hechos.

Las autoridades de Santander hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones a través de los canales de denuncia habilitados, garantizando absoluta reserva de identidad.

El secretario Oscar Hernández reiteró el compromiso del Gobierno Departamental con la seguridad y la convivencia ciudadana, y señaló que se mantendrán los operativos de control y patrullaje en los corredores estratégicos de Puerto Parra y municipios vecinos para evitar nuevos hechos de violencia.