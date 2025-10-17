En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Regasificadora de Cartagena
Ataque lancha en el Caribe
Presupuesto general

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Veeduría de Colombia Justas Libres objeta terna para designar alcalde de Bucaramanga

Veeduría de Colombia Justas Libres objeta terna para designar alcalde de Bucaramanga

La terna, integrada por Cristian Portilla, Magda Suárez y Javier Sarmiento, fue presentada por la coalición “Defendamos BGA”.

ALCALDIA-DE-BUCARAMANGA.jpg
Alcaldía de Bucaramanga
// AlcaldíaBGA
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

La veeduría del Partido Colombia Justas Libres, presentó una objeción formal ante el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, frente a la terna conformada para la designación del alcalde encargado de Bucaramanga, tras la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia por el Consejo de Estado.

La terna, integrada por Cristian Portilla, Magda Suárez y Javier Sarmiento, fue presentada por la coalición “Defendamos BGA”, conformada por los partidos Salvación Nacional y Colombia Justas Libres. Sin embargo, la Veedora Nacional de Colombia Justas Libres, mediante oficio radicado el 3 de octubre de 2025, señaló presuntas irregularidades en el proceso de designación, argumentando un vicio de nulidad por incumplimiento de los estatutos internos del partido.

Según el documento, el procedimiento no habría contado con la autorización previa ni el informe obligatorio de la Veeduría Nacional, requisito establecido en el artículo 50 de los estatutos del Colombia Justa y Libres. En este sentido, la veedora afirmó que cualquier aval o postulación sin su evaluación carece de validez formal dentro del marco partidista.

“El informe obligatorio de evaluación para la expedición de los avales es un elemento esencial que debe emitir la Veeduría. No se puede proceder a integrar una terna sin cumplir con los requisitos que el Partido otorga”, precisa la comunicación enviada al despacho del gobernador.

El partido cristiano argumenta además que la falta de dicho informe podría invalidad la terna presentada y, por tanto, solicita revisar la legalidad de la designación del alcalde encargado mientras se convocan las elecciones atípicas en Bucaramanga.

Lea también:

  1. FOTO CONCEJO DE BUCARAMANGA 2025.jpeg
    FOTO: Concejo de Bucaramanga
    Santanderes

    "Registraduría nos impidió participar en elecciones atípicas": concejales de Bucaramanga

  2. Votaciones.
    Votaciones.
    AFP.
    Santanderes

    Registraduría fija calendario para elecciones atípicas en Bucaramanga

  3. Elecciones
    Elecciones
    Foto: Registraduría
    Santanderes

    Confirman fecha de elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga: serán el 14 de diciembre

Por ahora, la Gobernación de Santander deberá analizar la objeción presentada y definir si procede mantener la terna conformada por Portilla, Suárez y Sarmiento o si, por el contrario, se ordena su modificación conforme a los estatutos partidarios.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jaime Andrés Beltrán

Elecciones en Colombia 2026

Bucaramanga

Alcaldía de Bucaramanga

Santander

Juvenal Díaz

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad