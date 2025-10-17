Veeduría de Colombia Justas Libres objeta terna para designar alcalde de Bucaramanga

La veeduría del Partido Colombia Justas Libres, presentó una objeción formal ante el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, frente a la terna conformada para la designación del alcalde encargado de Bucaramanga, tras la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia por el Consejo de Estado.

La terna, integrada por Cristian Portilla, Magda Suárez y Javier Sarmiento, fue presentada por la coalición “Defendamos BGA”, conformada por los partidos Salvación Nacional y Colombia Justas Libres. Sin embargo, la Veedora Nacional de Colombia Justas Libres, mediante oficio radicado el 3 de octubre de 2025, señaló presuntas irregularidades en el proceso de designación, argumentando un vicio de nulidad por incumplimiento de los estatutos internos del partido.

Según el documento, el procedimiento no habría contado con la autorización previa ni el informe obligatorio de la Veeduría Nacional, requisito establecido en el artículo 50 de los estatutos del Colombia Justa y Libres. En este sentido, la veedora afirmó que cualquier aval o postulación sin su evaluación carece de validez formal dentro del marco partidista.

#Atención Fue demandada terna que presentaron los partidos políticos que avalaron a Jaime Andrés Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga. Martha Suárez, Cristian Portilla y Javier Sarmiento hacen parte de la terna. Las elecciones atípicas son el 14 de diciembre #VocesySonidos pic.twitter.com/Q1jBDN1JWW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 17, 2025

“El informe obligatorio de evaluación para la expedición de los avales es un elemento esencial que debe emitir la Veeduría. No se puede proceder a integrar una terna sin cumplir con los requisitos que el Partido otorga”, precisa la comunicación enviada al despacho del gobernador.



El partido cristiano argumenta además que la falta de dicho informe podría invalidad la terna presentada y, por tanto, solicita revisar la legalidad de la designación del alcalde encargado mientras se convocan las elecciones atípicas en Bucaramanga.

Por ahora, la Gobernación de Santander deberá analizar la objeción presentada y definir si procede mantener la terna conformada por Portilla, Suárez y Sarmiento o si, por el contrario, se ordena su modificación conforme a los estatutos partidarios.