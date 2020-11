Maradona estaba desesperado y triste por la pandemia: Maduro

Como un golpe demoledor calificó Nicolás Maduro la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona . “Es desgarrador, de verdad, porque nos unían sentimientos profundos y verdaderos de amistad, valores compartidos, nos unía el amor entre hermanos, entre seres rebeldes de una misma causa: la humanidad”.

Recordó que un día como hoy, pero hace 4 años falleció también Fidel Castro .

“Yo le decía a Cilia, (Flores) conversando los dos muy triste, le decía, Fidel se vino y dijo ‘me llevo al Diego para que esté tranquilo y esté con nosotros’, me lo imagino los dos juntos abrazados

Añadió que, quizás en el momento más duro en la vida de Maradona, Fidel Castro lo adoptó. “Fidel le salvó la vida y le dio vida a Diego hacia el futuro y los dos se querían como padre e hijo”.

Maduro contó que la última vez que conversó con él fue el pasado 30 de octubre, el día de su cumpleaños número 60. “Hablamos por teléfono y me dijo que pronto vendría a visitarnos, me dijo que esta pandemia no se aguantaba más, yo lo sentí molesto y desesperado por el tema de la pandemia”.

Agregó que tuvo que pasar todos los días en cuarentena cuidando su salud “y eso lo puso muy triste, lo aceptó, luego supimos de su operación repentina (…) y le dieron el alta clínica pero no el alta médica”.

El mandatario reveló que el pasado 22 de enero, cuando pudieron verse en persona en Caracas, el exfutbolista le preguntó sobre el abastecimiento de alimentos en Venezuela.

Conversamos, compartimos (…) y me dijo Nicolás te voy a ayudar a resolver ese problema, y bueno como siempre se movía y nos ayudó en algunas cosas secretas para traer alimentos para el pueblo de Venezuela, eso lo puedo decir hoy

PRESIONES INTERNACIONALES

Nicolás Maduro calificó a Maradona como una persona leal y valiente a la amistad y a la causa de Venezuela y su revolución, dijo que al ser una celebridad mundial recibía llamadas de todo el mundo y que incluso una vez se le acercó alguien muy poderoso a ofrecerle contratos para publicidad a cambio de alejarse de Venezuela y de Maduro, “y le dijo agarre su firma y lárguese al carajo”.

Afirmó Maduro que también un banquero se le acercó al astro argentino “y le dijo, Diego me han dicho que te van a congelar todas las cuentas, que te van a cerrar las cuentas por tu amistad con Venezuela, con la revolución, ya ustedes saben cuál fue la respuesta de Diego, y me decía jamás romperé mi juramento de lealtad y amistar verdadera”.

Concluyó el mandatario venezolano admitiendo que, desde hacía mucho tiempo, no sentía tanta tristeza y un sentimiento de orfandad. “Yo sabía que en Argentina tenía un amigo de verdad, (…) en el fútbol habrá para siempre un antes y un después de Diego Armando Maradona”.