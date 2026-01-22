Gobernador de Santander responde a MinSalud por amenaza de intervención al HUS

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, respondió a los señalamientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió sobre una eventual intervención al Hospital Universitario de Santander (HUS) por la falta de formalización laboral de los trabajadores y una supuesta baja ejecución de un proyecto por 33 mil millones de pesos.

El mandatario departamental fue enfático en señalar que los recursos girados recientemente por el Ministerio de Salud no estaban destinados a ampliar la planta de personal ni a formalizar trabajadores, sino al pago de deudas históricas que el Gobierno Nacional mantenía con el hospital.

“Esos recursos que envió el Ministerio de Salud fueron para el pago de deudas que tenía con el hospital. No enviaron recursos para ampliar la planta ni para formalizar trabajadores, como ellos quieren”, afirmó Díaz.

El gobernador recordó que el país se encuentra actualmente bajo la Ley de Garantías, lo que impide realizar modificaciones en la nómina de las entidades públicas. Asimismo, defendió la gestión administrativa del Hospital Universitario de Santander, destacándolo como uno de los hospitales públicos con mejores indicadores financieros y de rendimiento en el país. Según Díaz Mateus, cualquier decisión relacionada con cambios estructurales o administrativos debe contar con la aprobación de la junta directiva, respetando la autonomía institucional.



Frente a los recursos por 66 mil millones de pesos girados recientemente, el mandatario aclaró que no se trató de un regalo, sino del cumplimiento de obligaciones pendientes del Gobierno Nacional con los hospitales del departamento.

En cuanto a la situación financiera del sector salud en Santander, el gobernador reiteró que la principal problemática sigue siendo la alta deuda de las EPS, que en muchos casos pagan apenas entre el 20 y el 30 % de lo facturado, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los centros asistenciales.

“La solución para la salud es que paguen. Si las EPS pagaran al menos el 80 % de lo que se factura, los hospitales del departamento serían financieramente saludables”, concluyó.