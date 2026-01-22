En vivo
Gobernador de Santander responde a MinSalud por amenaza de intervención al HUS

El mandatario defendió la gestión administrativa del Hospital Universitario de Santander, HUS, destacándolo como uno de los hospitales públicos con mejores indicadores financieros en el país.

