Líderes santandereanos celebran absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso que enfrentaba por presunta manipulación de testigos, diversos líderes políticos de Santander expresaron su respaldo y celebraron el fallo como un triunfo de la justicia.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó su satisfacción por la determinación judicial, asegurando que “la justicia tarda, pero llega”, y destacó la importancia del expresidente para el país. “Me alegra profundamente que en segunda instancia haya sido declarado inocente. Colombia lo necesita hoy más que nunca”, expresó el mandatario departamental.

Me alegra profundamente que en segunda instancia haya sido declarado #UribeInocente. La justicia tarda pero llega. ¡Presidente @AlvaroUribeVel, Colombia lo necesita hoy más que nunca! pic.twitter.com/ZqIRIhTUeQ — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 21, 2025

En la misma línea, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señaló que la decisión del tribunal marca un momento de reflexión sobre el rumbo político de la nación. “Durante años se intentó imponer la política de la mentira y el engaño. En el caso Uribe se sembraron dudas y se buscó dividir al país, pero la verdad ganó sobre las presiones de quienes promueven la anarquía y el caos”, manifestó Beltrán, quien resaltó que el fallo fortalece la confianza en la institucionalidad.

La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez abre una reflexión profunda sobre el rumbo de nuestra democracia.



Durante años, hemos visto cómo la política de la mentira y el engaño intenta imponerse sobre los hechos: como actor político he vivido esto de cerca.



En el caso… — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) October 21, 2025

Por su parte, el congresista santandereano Óscar Villamizar calificó el fallo como una reivindicación de la trayectoria del exmandatario. “La verdad se impuso. La justicia habló. Hoy celebramos la decisión en segunda instancia del Tribunal de Bogotá, al reconocer inocente al presidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre que siempre le ha servido a la patria con honor”, afirmó.



La decisión judicial, una de las más esperadas de los últimos años en la política colombiana, ha generado amplias reacciones en todo el país, especialmente entre los sectores cercanos al Centro Democrático, que consideran que el fallo confirma la inocencia del expresidente tras más de cinco años de investigación.

La verdad se impuso. La justicia habló. Hoy celebramos la decisión en segunda instancia del Tribunal de Bogotá, al reconocer INOCENTE al Presidente @AlvaroUribeVel, un hombre que siempre le ha servido a la Patria con honor. 🇨🇴💪🏻#UribeInocente pic.twitter.com/R88Sfh4BuN — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) October 21, 2025

Mientras tanto, la sentencia abre un nuevo capítulo en el debate político nacional y plantea una reflexión sobre la necesidad de fortalecer la confianza en la justicia, promover el respeto por el debido proceso y reducir la polarización que ha marcado la vida pública en Colombia en los últimos años.