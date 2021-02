No es por votos: polémica porque alcalde de Facatativá aplicó una de las vacunas contra el COVID

Hay polémica en el municipio de Facatativá , en Cundinamarca, luego de conocerse una serie de fotografías y un video que muestran al propio alcalde del municipio, Guillermo Aldana, realizar la vacunación a uno de los primeros beneficiados con estas dosis.

En diálogo con BLU Radio, el alcalde enfatizó que esto no se hace con fines electorales, sino por su experiencia en el sector salud.

“¿Y eso que tiene que ver? No le entiendo, yo consulté con la Gobernación de Cundinamarca y me autorizaron por ser médico. No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión y aparte soy cirujano,”, respondió el alcalde.

Por eso fue enfático en decir: “esto no fue con un fin politiquero ni nada, simplemente tomar esa acción como un médico que soy. Están equivocados si piensan que esto es para buscar votos.”

“Tengo que seguir en otras actividades, pero de pronto en otras fases puedo echar una mano a los hospitales o IPS que lo estén haciendo”, dijo.

Cabe recordar que a Cundinamarca llegaron estas 1770 vacunas que estarán destinadas para el personal de la salud que trabaja en las 22 Unidades de Cuidado Intensivo que funcionan en los municipios de Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá, Pacho y Cáqueza.